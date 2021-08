Recursos insuﬁcientes para los empresarios

León, Gto.- Debido a la falta de recursos económicos por parte de la Federación, el Gobierno de Guanajuato reducirá los apoyos financieros para la comunidad empresarial, así lo anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien pidió a los mismos que no dejarán de trabajar en colaboración con los municipios y el estado, para dar mejores resultados a los guanajuatenses.

Diego Sinhue anunció la reducción de apoyos. Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Ayer tuve una reunión con empresarios, unos aquí presentes y les decía que vienen tiempos difíciles, porque no va haber mucho recurso, les dije que no vaya a pasar como dice el dicho, como en el matrimonio, cuando el dinero se acaba el amor sale por la ventana”, comentó.

El gobernador de Guanajuato señaló que hoy más que nunca solicita a los empresarios seguir en unión con sociedad y gobierno, para que puedan superar estos momentos tan difíciles de la pandemia por el Covid-19, en el que se ha dado tanto crisis sanitaria como crisis económica.

“Yo espero que esta unión que tenemos, sociedad, gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal, empresarios, que hoy se refuerce más, hoy que vienen y que estamos en momento difíciles, tenemos que reforzar esa unión, ese trabajo conjunto, porque la solidaridad nos va a seguir sacando adelante”, señaló.

Fue el 13 de julio cuando Rodríguez Vallejo informó a los medios de comunicación que establecería ajustes en su gobierno, tanto en recorte presupuestal como laboral y que además estaría desapareciendo 3 subsecretarías y re convirtiendo algunas áreas de trabajo para que puedan optimizar su trabajo y acciones en beneficio de los guanajuatenses, también por falta de recursos del Gobierno Federal.

El gobernador del estado confirmó durante la presentación de las obras en León de los últimos 100 días de gobierno de Héctor López Santillana, que la pandemia no se ha detenido y que el estado y los municipios tendrán muchos retos que afrontar los cuales no serán sencillos.

“La pandemia no se ha ido, el estado y el municipio tenemos aún muchos retos por enfrentar juntos, retos que no van a ser sencillos y que no están siendo sencillos, pero tenemos la fuerza de la unidad, la fortaleza de trabajo y por sobre todas las cosas, la participación de la sociedad”, mencionó.

Agregó un mensaje esperanzador para los leoneses durante su discurso y también a la población de Guanajuato, en el que dijo que la gente es trabajadora, emprendedora y que siempre crece ante los problemas, por lo que pidió a los guanajuatenses seguir trabajando para salir adelante.

“Vamos a seguir apoyando a la gente de esta ciudad, una ciudad trabajadora, emprendedora, echada para delante, que se crece ante los problemas, vamos a seguir trabajando con las mujeres y hombres de bien, por el León y el Guanajuato que todos queremos, un Guanajuato que siga siendo la grandeza de México”, señaló.

Desde que entró López Obrador al poder, Guanajuato no ha recibido recursos económicos adicionales para atender la pandemia, no ha tenido en proceso ninguna obra pública, no ha recibido apoyos en materia de seguridad, ni tampoco para la reactivación económica.

Cada año de Gobierno Federal se han dejado de recibir más de 7 mil millones de pesos, correspondiente a más de 21 mil millones de pesos en la actual administración; pese a que el estado es la sexta economía del país, siempre está considerada como la última entidad para recibir apoyos.