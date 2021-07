La Federación afecta a todos los estados, no solo a Guanajuato: Cifuentes Negrete

León, Gto.- Guanajuato no ha sido el último estado que se ha visto afectado en su reestructuración de gobierno debido a la falta de recursos económicos por parte de la Federación, otros estados también se han visto en la necesidad de hacer ajustes en sus planes económicos debido a la falta de compromiso del Gobierno Federal, así lo expresó Román Cifuentes, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“El recorte de presupuesto está afectando prácticamente a todos los estados del país, la recurrencia, el señalamiento de prácticamente todos los gobernadores es ese, incluso hoy vemos que el mismo gobierno Federal ya no le interesa reactivar un foro como lo es la CONAGO, porque en ese tipo de foros se da la expresión de los gobernadores”, señaló.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció el martes 13 de julio que el Gobierno de Guanajuato estará teniendo algunos ajustes y recortes, luego de que la Federación ha dejado de mandar más de 21 mil millones de pesos en los 3 años que van de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo al parecer esto no solo le está pasando a Guanajuato, sino que otros estados también se encuentran en la misma posición, de acuerdo con Román Cifuentes, quien señaló que por la distribución de recursos, al presidente de la República no le interesa tener el foto de Conferencia Nacional de Gobernadores, (CONAGO), ya que señaló que no le conviene debido a las quejas que tendría de los mandatarios en la República.

“Le incomodan expresiones como la alianza de gobernadores, la Alianza Federalista de Gobernadores, por qué, porque están señalando específicamente lo que está pasando con esta injusta distribución de recursos por parte del Gobierno Federal hacia los estados del municipio”, expresó.

Al menos en Guanajuato se está analizando la desaparición de 3 subsecretarías, la modificación de la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad (SICOM), para unirla con el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), pero todavía se están evaluando más cambios que puedan ser efectivos para el ahorro.

Para ahorrar recursos el Gobierno de Guanajuato ha decidido cerrar la guardería del DIF estatal, misma que ocupaba 14 millones de pesos al año para mantener su operación, todo con la intención de que pueda destinarse ese recurso a otros programas y proyectos.

Ante esto Román Cifuentes hizo un llamado para que esa decisión pueda ser de última instancia, pues varios padres de familia se veían beneficiados con dicho espacio seguro.

Sin embargo debido a que era bajo el número de asistentes, se tomó la decisión de desaparecer por completo, mantener el kínder y apoyar a los padres de familia para que sus hijos cuenten con otros espacios.