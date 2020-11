Recuperan cuerpo de su ser querido

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Más de 11 meses tuvo que esperar María de los Ángeles Hernández Fuentes y su familia, para que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato entregara el cuerpo de su esposo, Jorge Rafael Vázquez Bello, quien fue privado de su libertad y fue encontrado sin vida junto a otros cuerpos en San Antonio el Rico; tras la espera y con el apoyo del colectivo “A tu Encuentro”, la familia finalmente podrá darle sepultura a su ser querido.

Era 29 de agosto del 2019, cuando Jorge Rafael Vázquez Bello se encontraba en el interior de su casa en el municipio de Silao, sin esperarlo, un grupo armado ingresó a la fuerza, lo golpeó y se lo llevó, desde aquel entonces, su familia no dejó de buscarlo y mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Ni con la Guardia ha bajado delincuencia en Guanajuato: AMLO

María de los Ángeles Hernández Fuentes, esposa del desaparecido, señaló que desde el primer momento que acudieron a dejar al denuncia se toparon con una serie de malos tratos y complicaciones para que las autoridades lo buscaran; por ello y para agilizar su búsqueda, ingresó al colectivo “A tu encuentro”, este dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, la familia recientemente se enteró que el cuerpo de Jorge Rafael Vázquez Bello fue encontrado sin vida el pasado 11 de diciembre del 2019, apenas cuatro meses después de haber desaparecido, en una finca ubicada a en San Antonio el Rico junto a otros cuerpos y que además, las autoridades lo tenían en una gaveta como desconocido y no habían informado a la familia del encuentro hasta hace poco.

Quiero agradecer a todos las personas que me ayudaron a compartir la foto de mi hijo. Hoy quiero dar gracias a Dios que... Publicada por Celia Bello en Jueves, 12 de noviembre de 2020

La familia señaló que a penas el miércoles pasado, pudieron identificar el cuerpo y aún así las autoridades no querían entregarlo, pues aseguraron que aún les seguían poniendo más excusas para no hacerlo, y de no ser por el apoyo del colectivo de personas desaparecidas, probablemente la Fiscalía General del Estado seguiría manteniendo bajo resguardo el cuerpo de su ser querido.

Mencionaron que así como a la familia les pusieron muchos impedimentos para continuar con la búsqueda de sus seres queridos e incluso para poder identificar los cuerpos que suelen encontrar, son decenas las familias que se encuentran en esa situación, quienes también requieren más apoyo y cooperación de la Fiscalía General del Estado.

“Gracias al colectivo fue una gran ayuda para nosotros, por fin tendré a mi hermano en mis manos y lo enterraré donde yo quiera (...) nos sentimos más descansadas, el dolor no se pierde y al menos uno ya no piensa dónde está, ya podemos llevarle flores, vamos a llorarle, gritar y descansar, porque al menos ya podemos abrazar una tumba”, dijo la hermana de la víctima.