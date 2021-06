Recolectores de basura realizan paro laboral

Empleados del servicio de recolección de basura del turno nocturno realizaron un paro en sus labores, para manifestar diversas inconformidades.

Los trabajadores protestantes, son pertenecientes a la empresa prestadora Promotora Ambiental de la Laguna (PASA).

De acuerdo con información oficial, por parte del Sistema de Aseo Público de León, los empleados se quejan por el despido injustificado de un operador, la falta de pago de horas extras y dobles jornadas, así como la falta de mantenimiento en las unidades.

Asimismo, la dependencia municipal precisó que se mantendrá al tanto de la situación laboral de los trabajadores.

Exigen equipo adecuado y pago de horas extras

Juan Solís, líder sindical de los trabajadores afectados, informó que el detonante, fue el despido de un compañero, sin embargo sus inconformidades tienen más de cuatro años.

“No nos dan el equipo adecuado, tenemos botas que son muy pesadas y no nos sirven para correr, las unidades están en mal estado, les fallan los frenos, no traen llantas, entre otras cosas. Además nos hacen trabajar horas extras o jornadas dobles y no nos pagan, estamos cansados, la mayoría somos padres de familia y con 700 o mil pesos semanales no alcanza” expresó.

Recolección indebida

Por otro lado, Salvador Huerta, Gerente General de la empresa PASA, informó que el empleado que fue despedido, se hizo acreedor a ello, porque estaba realizando recolecciones indebidas.

“A través de un video se reportó al trabajador, porque de una camioneta particular de carga, se estaba traspasando basura a el camión recolector y eso no es correcto, nosotros recolectamos basura doméstica y no industrial”.

Comentó también, que ya se invitó al diálogo a los empleados y se les propuso que retomarán sus labores para no afectar el servicio pero no hubo respuesta positiva por parte de ellos.

75 colonias afectadas

Fueron un total de 75 colonias las afectadas, algunas de ellas de la zona Sur, como San José el Alto, 10 de Mayo, toda la zona de Delta, Cerrito de Jerez, San Pedro de los Hernández, Hilamas, León Dos, entre otras.

Para restablecer el servicio, el SIAP, realizó un operativo con apoyo de las unidades de las demás empresas prestadoras del servicio de recolección, el cual se restablecerá en el transcurso del día.