Quiero ganar la encuesta: Sheffield

“A Guanajuato no ha llegado la Cuarta Transformación, por tanto, no conocen la austeridad republicana, no hay ningún esfuerzo de austeridad en Guanajuato, no hay ningún esfuerzo de combate a la corrupción, la corrupción ha crecido, al pueblo de Guanajuato se le miente.” mencionó Ricardo Sheffield en conferencia de prensa esta mañana.

El aún Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, hoy también uno de los cuatro seleccionados por el partido político Morena en Guanajuato para participar en la encuesta para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Guanajuato realizó una conferencia de prensa donde agradeció en primera instancia la confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Profeco.

En su mensaje de poco más de 11 minutos, destacó los logros obtenidos en su gestión al frente de la Procuraduría, para posteriormente, hablar sobre la situación que guarda Guanajuato y el porqué quiere encabezar la Coordinación de Defensa.

“Es momento de cambiar de trinchera, Guanajuato vive una crisis de seguridad económica y de bienestar sin precedentes, es por eso quiero encabezar la Defensa de la Transformación en mi estado, la fórmula de los últimos 30 años ya es obsoleta y nos está llevando en Guanajuato al desastre…” dijo Sheffield en su mensaje.

En mi primera instancia, habló sobre el crecimiento de inseguridad que vive Guanajuato, donde destacó que la tasa de homicidios ha ido en aumento, comparando la tasa de 2009 y 2022, donde de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes pasó a 68.

Posteriormente, platicó de las implicaciones económicas de esta inseguridad donde habló de la fuga de inversiones, así como que la inseguridad le cuesta al estado entre el 20 y el 29 por ciento del Producto Interno Bruto de cada año.

“En el 2022 el estado capto 12.69 por ciento menos Inversión Extranjera Directa que en el 2021, estamos sufriendo una desinversión se mueven las empresas las empresas a San Luis Potosí y a Querétaro.”, mencionó Ricardo Sheffield.

También habló del problema del campo y la sequía que vive el estado, una nunca antes vista en al menos 30 años.

También mencionó que el hecho de que el Sistema de Salud no haya sido entregado a la Federación, a derivado en una crisis de adicciones, que impacta directamente la seguridad.

“Somos el estado con el mayor índice de adictos sin considerar el alcoholismo en toda la República Mexicana y eso no solo se refleja ya en la economía, sino sobre todo en la inseguridad.”

Anunció que la próxima semana iniciará un recorrido por el estado de Guanajuato.

“Quiero ganar la encuesta, y coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y vamos encaminados para ello, el día de ayer ya quedamos dentro de los cuatro que estarán en la encuesta.”

También hubo mensaje para los otros 15 que buscaban coordinar la transformación por Morena, “que nuestro movimiento cuente con tantos perfiles y tan preparados demuestra que Morena es fuerte, y es una alternativa real en Guanajuato. A las compañeras y compañeros que no fueron seleccionados para participar en esta encuesta los invito a sumarse a la ruta del cambio como decía antes, todas y todos somos necesarios.”

Cerró su mensaje mencionando que en 2024 la transformación llegará a Guanajuato, y que solo con unidad de quienes conforman Morena y el apoyo del pueblo lo lograrán el próximo año.

Al ser cuestionado por reporteros presentes, sobre su estrategia para gobernar Guanajuato mencionó: “Mi estrategia es combatir la corrupción, poner primero los pobres, llevar una administración con una austeridad republicana, no robar, no mentirle al pueblo, esa es la fórmula y no es mía, es de Morena.”

También dijo que en la cuarta transformación no mienten, y que no ha habido la debida coordinación por parte del estado con las fuerzas públicas federales, “les han dejado prácticamente la carga a las fuerzas públicas federales y esto lo ha señalado el mismo presidente con el gobernador anulado.”

Sobre su sucesor, mencionó que será el presidente quien dé a conocer cuál ha sido su decisión en torno a su relevo y que a él no le corresponde mencionar quien podría sustituirlo al cargo en la Profeco.

Como cierre le cuestionaron si tenía un Plan B en caso de no ganar la candidatura, o incluso la gubernatura, mencionando que, si es el caso, no regresaría a la administración federal y ayudaría a su amiga y compañera Claudia Sheinbaum.