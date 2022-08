Quieren de regreso a sus familiares desaparecidos

"Irapuato, Guanajuato y México están incompletos hasta que los encontremos", fue una de las frases que integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte gritaron durante la marcha que se llevó a cabo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en las que pidieron a las células de búsqueda municipales llevar a cabo el encuentro de personas con vida.





Militarización del país no regresará a casa a desaparecidos.



Bibiana Mendoza Negrete, dirigente del colectivo, señaló que de acuerdo a cifras oficiales en Guanajuato hay más de tres mil personas en calidad de desaparecidas, sin embargo, dijo que hay un sin fin de personas víctimas de la delincuencia de las cuales no se han hecho denuncias formales ante las autoridades por temor a represalias.





Familiares de desaparecidos se unieron en oración.





Destacó que para que las búsquedas sean efectivas es necesario que se involucren las células de búsqueda municipales, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y las autoridades federales, ya que los tres niveles de gobierno han quedado a deber en lo que se refiere a la búsqueda en vida de personas desaparecidas.





Claman el regreso a casa de sus familiares.





Refirió que es inconcebible que sean los integrantes de los colectivos de búsqueda quienes lleven a cabo las excavaciones para la localización de las fosas clandestinas y la exhumación de los cadáveres de los desaparecidos cuando ese es trabajo de las autoridades dedicadas a la investigación de homicidios.





Viven con la angustia de no saber su paradero.





"Venimos a recordarles que hay un grupo y una brigada de búsqueda de mujeres fuertes, luchadoras, inquebrantables que les van a seguir recordando que no están investigando, que nadie está buscando a las personas desaparecidas y repudiamos la idea de que seamos nosotras las que tengamos que encontrar las fosas clandestinas que no deberían de existir y que ellos deberían de encontrar y que venimos a recordarles que los queremos volver a abrazar, no queremos enterrar a nuestros familiares, no queremos ir a predios a buscarlos y sacarlos a dos metros de profundidad hechos pedazos, queremos que la Fiscalía actúe y nos los devuelva con vida, vivos se los llevaron y vivos los queremos".





Hay madres que llevan más de cinco años buscando a sus hijos.





Dijo que a principios de año se celebraron las firmas de convenio de todos los municipios del estado para que existieran las células de búsqueda en cada municipio, sin embargo, dijo que pese a ello en la entidad no se realizan búsquedas en vida y se reducen las posibilidades encontrar vivas a las víctimas.





Seguirán realizando búsquedas para dar con sus familiares.





Manifestó que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato ha quedado a deber en su trabajo para beneficio de las personas desaparecidas y de los colectivos de búsqueda, ya que no han asumido el papel de ser la voz de los desaparecidos y no se ha velado porque se les haga justicia a las personas que un día salieron de su casa y no han vuelto a ser vistos por sus familiares.





Célula de búsqueda de Irapuato da acompañamiento en búsquedas.





Expresó que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal ha sido fallida, pues está comprobado que la militarización del país no ha sido la solución para el grave problema de seguridad que se vive y muestra de ello es la frecuente llegada de más elementos militares a Guanajuato y las muertes continúan al alza.









Al final de la marcha pacífica, los integrantes del colectivo de búsqueda se unieron en oración para pedir por el regreso de los desaparecidos a sus hogares, ya que con ello sus seres queridos podrán poner fin a la angustia, tristeza e incertidumbre de donde se encuentran.









"No queremos que nadie más pase por lo que estamos viviendo, ya sea que nos vean en marchas o en los cerros buscando pero les pedimos que apoyen a las madres buscadoras, necesitamos el apoyo de la sociedad, no podemos solas continuar con estas exigencias".