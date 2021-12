Quedan con discapacidad 122 guanajuatenses por hechos violentos

Irapuato, Gto. (OEM-Informex). José Luis Barbosa es un joven de 23 años y quien tendrá que usar silla de ruedas por el resto de su vida, pues una bala le dañó un disco de la columna vertebral, por lo que su movilidad quedó reducida; como él, en Guanajuato hay 122 personas que de enero a noviembre han quedado en condición de discapacidad por violencia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

En su reporte sobre personas con discapacidad, la Secretaría de Salud federal identificó que de enero a noviembre de 2020 había 50 personas con discapacidad a causa de hechos violentos, la mayoría por balazos, con lo cual durante 2021 esta cifra creció en un 40%.

Al respecto, José Grimaldo Colmenero, director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), dijo que algunas de estas personas que han quedado con alguna discapacidad a causa de un hecho violento son atendidas en el Centro Estatal de Rehabilitación y donde la mayoría son por armas de fuego.

Explicó que la mayoría de los casos se han registrado en personas originarias de los municipios de León, Irapuato y Celaya, pero acotó que quienes llegan son atendidos como cualquier persona, pues no se indaga ni sus antecedentes ni cómo fue que tuvo esa lesión, tanto por protección de los datos personales como por un tema de seguridad.

“No sabemos si todos llegan por hechos violentos entre grupos pertenecientes al crimen organizado, debido a que no profundizamos en la historia o en el antecedente, porque lo que nos interesa es generar la atención a la persona que acude a pedir una ayuda y hasta por seguridad”,dijo el director.

Sin embargo, José Grimaldo Colmenero expresó que sí existe un incremento de las personas que son atendidas. luego de que estás fueran heridas por armas de fuego.

“Si hemos detectado que tenemos pacientes que vienen por impacto de bala, por accidente, pero no necesariamente vinculado con el crimen organizado”.

“Hay casos en particular, por ejemplo, de personas que se encontraban trabajando hubo un enfrentamiento, una balacera, una bala perdida le dio en el pie y desafortunadamente perdió la extremidad, es por eso que no podemos catalogarlo de manera directa al crimen organizado, si no hasta cierto punto de un desafortunado accidente”, expresó.

En Guanajuato, de enero a octubre, se han iniciado 640 carpetas de investigación por el delito de lesiones dolosas perpetradas con arma de fuego y que en su mayoría han sido por enfrentamientos relacionados al crimen organizado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

