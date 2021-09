Proyecta CLUTIG empresas con talento tecnológico para mejorar su economía

León, Gto.- Para materializar los servicios tecnológicos que ofrecen empresas de Guanajuato, el Clúster de Tecnologías de la Información (CLUTIG) cuenta con un portal que concentra 272 plataformas de interacción entre compañías locales, nacionales e internacionales, mismas que permiten la proyección de productividad para mejorar su economía.

Selene Diez Reyes, presidenta del Clúster de Tecnologías de la Información, comentó que el objetivo es materializar la oferta de las empresas en el sector TI. En este modelo participan empresas que están asociadas al Clúster Automotriz de Guanajuato, al Consejo de Consultoría, a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León, entre otras.

“Tiene como objetivo materializar la oferta de las empresas del sector de TI, que son afiliadas del Clúster, es una especie de Showroom de plataformas y servicios digitales y ha sido nuestra carta de presentación, de hecho durante todos estos meses hemos estado desarrollando sesiones one on one, con diferentes sectores, nos hemos sentado con clauto, con el Consejo de Consultoría, con Canacintra, con Coparmex y con los demás clúster”, mencionó.

Agregó que hasta el momento han encontrado que las empresas tienen gran sinergía independientemente de los sectores y con aliados que tienen relación hoy en día, pues la vitrina digital ha sido una de las estrategias que han facilitado mayormente la comunicación de las compañías y que fue un modelo que comenzó a surgir desde el 2020.

Desde 2016 que se estableció CLUTIG , se tuvo en mente crear diferentes mecanismos de dinamización, en donde las empresas pudieran tener un crecimiento constante, a través de la interacción con otras empresas, por lo que se han trabajado diversos programas de proyección y desarrollo.

“Existe una conexión inter clúster que convoca y que preside la Secretaría de Desarrollo Económico y en ellas hemos establecido programas de oferta de nuestros servicios hacia las empresas afiliadas de esas corporaciones”, dijo.

Actualmente se tiene un acuerdo con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), mismo que ayuda a seguir identificando necesidades de las empresas, para generar programas que puedan atender y resolverlas de manera inmediata.

“Estamos en el proceso de identificación de necesidades a mayor profundidad, por ejemplo con IECA los objetivos de nuestro relacionamiento van muy orientados hacia el sector automotriz y sector manufactura que son los sectores que más atiende IECA y estamos en ese proceso de conformación de planes de capacitación, que vayan especialmente en esa línea”, explicó Diez Reyes.

Actualmente CLUTIG tiene agremiadas 87 empresas dedicadas al sector de Tecnologías de la Información, mismas que también forman parte de la vitrina digital y que están apoyando en todo momento a las compañías que necesitan ayuda en implementar modelos de industria 4.0, tecnología e innovación.