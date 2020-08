Propone Rolando Alcántar una Cruzada Nacional para la Seguridad

León, Guanajuato.- Para Rolando Alcántar Rojas, diputado panista del Congreso del estado de Guanajuato y presidente de la comisión de Seguridad, el tema de la seguridad es un adjetivo que se vive en diferentes contextos y propone realizar una Cruzada para la Seguridad.

El diputado fue el invitado especial en la Junta Informativa semanal que realiza el PAN León con el tema: Construyendo la paz, donde contextualizó desde 2004, cuando León y Guanajuato como estado, eran zonas seguras.

Comentó que en la actualidad es necesaria una Cruzada para la Seguridad en todo México con nuevas políticas públicas por parte de los legisladores, pero también trabajando temas sociales como los robos y evitar prácticas como la narcocultura.

Dijo que en la actualidad el robo común es un tema de todos los días como el asalto a transeúnte, robo a casa-habitación, a negocio, pero que se puede atender de una manera rápida.

“Aquí yo siempre he expresado lo siguiente ¿Ustedes creen que el que le roba algo a un vehículo? Que le da en la torre al día de cualquier persona, a los ingresos de la semana, etc, etc ¿Ustedes creen que necesita la batería porque tiene un coche sin batería? No, lo que hace es: Va y se la entrega a alguien y ese alguien la vende a un precio muy barato y ¿Ahí quién creen que la compra? ¿Otro delincuente? No, nosotros mismos”, dijo.

Explicó que para ello es recomendable no seguir echando “combustible” a los artículos robados, es decir, o comprarlos, además de la eficacia de las autoridades de seguridad pública.

Dijo que la Cruzada por la Seguridad puede comenzar por grandes reformas legislativas, pues hay unas donde el PAN no tiene mucha voz y voto, además de una reingeniería en los modelos de impartición de justicia para que se busque de manera inteligente llevar a las causas penales a aquel que comete un delito.

Para ello se necesita más tecnología y recursos humanos, pues de acuerdo a los estándares universales, aseguró que, faltan más policías en el estado, pese a que sus corporaciones están bien calificadas.