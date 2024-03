Promete libia mantener la tarjeta rosa para las mujeres en su administración

León, Gto.- La Candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, prometió que mantendrá el programa de la Tarjeta Rosa para las mujeres durante su administración, en la cual ninguna quedará fuera.

Fue en la pinta de bardas en su natal Echeveste, donde Libia agradeció a sus vecinos y a los comerciantes del mercado de la colonia, por su apoyo y respaldo rumbo a la gubernatura.

"Vamos a pintar de esperanza a Guanajuato, la batalla por recuperar el país no será fácil, lo dije ayer, las mujeres siempres se la juegan por sus familias, vamos a tener tarjetas Rosa para todas las mujeres de Guanajuato, nadie se va a quedar fuera, porque ellas son el sustento de las familias y gastan el dinero pensando en sus hijos, las mujeres son quienes ayudan a salir a los hijos adelante", comentó en la esquina de bulevar Hidalgo y Libramiento Norte, a unos pasos del puente.

"Vengo a las colonias de Echeveste y Ciudad Aurora, donde me tocó compartir muchas luchas, regresar aquí me trae gratos recuerdos, es la primer colonia que visitamos y para mí es una patadita de la buena suerte, con el ejército que me acompaña vengo a conquistar corazones", expresó.

Libia comentó que por fin ya se arrancó la campaña, a la cual ya tenían ganas de salir a las calles para pedir el voto, y este sábado la iniciaron con la pinta de bardas.

"Pero esta no es la única que vemos aquí, hay muchas más en los 46 municipios donde estaremos pintando las bardas, estaremos llegando a cada uno de los rincones de Guanajuato y además también queremos pintar de Esperanza a Guanajuato", señaló.

"Estoy segura que va a salir toda la alegría y fuerza del panismo y de los ciudadanos que creen que un mejor Guanajuato, es posible, ayer estuvo Xóchitl con nosotros y nos dejó un mensaje muy claro de esperanza de que tenemos que salir unidos en esta batalla por recuperar nuestro país, no va a ser fácil pero sí estamos Unidos los buenos, la gente de bien, los que queremos que le vaya bien a México, yo estoy segura que la victoria nos espera" agregó ante unos cien militantes y simpatizantes.

De igual forma enfatizó que en materia de seguridad también se presentó el proyecto de seguridad para Guanajuato para traerle paz a la entidad.

"Para que nuestros hijos salgan con tranquilidad a las calles vamos a buscar que nuestras familias tengan mejores ingresos y vamos a trabajar para que haya agua para Guanajuato, todos esos temas los estaremos trabajando porque yo no tengo duda qué voy a hacer la primera gobernadora de Guanajuato", concluyó.

En su segundo día de campaña, Libia hizo un recorrido a pie en la colonia Echeveste donde creció de niña.