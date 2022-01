Programa "Crece 10-14" de Inaeba ayuda a menores a terminar sus estudios

Aislinn Trujillo es una leonesa que cuenta con tan solo 13 años de edad y tiene como objetivo aprender a leer y escribir, para así convertirse en maestra de preescolar, por lo que con el programa “CRECE 10-14” del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato (INAEBA) cumplirá su sueño de continuar sus estudios.

La pequeña habita en la colonia Las Villas y a decir de ella misma, todos los días se levanta, desayuna y se baña para después tomar el camión que la lleva al círculo de estudio ubicado en la colonia Villas de San Juan para tomar sus clases.

Local SEG atiende a 74 alumnos en los hospitales

“A mí me gustaría ser maestra de kínder, porque me encantan los niños y ese es mi objetivo; me encanta ir a la escuela, al salir de aquí voy a ingresar a la telesecundaria porque me gusta mucho estudiar; he soñado que convivo con niños de mi edad y me encanta conocer muchas personas”, comentó entusiasmada Aislinn.

Otro de los deseos que la pequeña de 13 años de edad es el concluir su trámite de adopción, ya que la persona a la que llama “mamá” no es su madre biológica, sin embargo, ella ha motivado e impulsado a Aislinn a seguir sus sueños a través de la educación.

El programa “CRECE 10-14” de INAEBA atiende a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, que por algún motivo no han ingresado al sistema escolarizado o lo abandonaron; con el propósito de regularizar su situación educativa y estos puedan obtener su certificado oficial de primaria y posteriormente incorporarlos a la secundaria, todo esto con el apoyo de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Cabe mencionar que actualmente el Instituto atiende a 1 mil 057 menores y durante el año en curso, 185 beneficiarios concluyeron el nivel primaria, 28 de estos fueron registrados en secundaria para el ciclo escolar 2021 - 2022.