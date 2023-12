Productores tienen la esperanza de recuperar pérdidas por la sequía

CELAYA, Gto.- Los productores guanajuatenses tienen esperanza de recuperar sus inversiones perdidas por las sequías, con el apoyo extraordinario para el próximo año de mil millones de pesos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se comprometió a dar, ya que en muchas partes del estado se registró pérdida total en maíz y frijol; sin contar la incertidumbre generada por Segalmex que se vio rebasada, no ha cumplido con el acopio de más de 250 mil toneladas de maíz de este ciclo agrícola, y en su momento declaró que se les había acabado el presupuesto, y con ello se detuvo el acopio de maíz por algunos días.

Francisco Escobar, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) denunció que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Guanajuato, fue rebasado por la producción de maíz, porque se había comprometido en recibir por lo menos 250 mil toneladas de maíz en este ciclo agrícola, a precio de garantía, de 6 mil 980 pesos, aunque lo ideal sería 500 mil toneladas, pero no ha informado cuántas toneladas ha recibido, y se ha reportado productores que llevan sus camiones y su grano no es aceptado.

Expuso que Segalmex había dicho que este año se les agotó el presupuesto, y se detuvo el acopio, hasta que dijeron que van a recibir y se va a pagar con el ejercicio del 2024, pero los días que han detenido el acopio de grano generó desinformación e incertidumbre en los productores.

“Es necesario que Segalmex informe cuántas toneladas ha reunido, porque la expectativa era grande, más de 500 mil toneladas y se iban a recibir hasta 35 toneladas por productor, como tope, lo que iba a dejar una importante derrama económica en el productor guanajuatense”, expuso.

Sin embargo, agregó, la tardanza en la apertura de los centros de acopio, la burocracia para entregar el grano, y los cada vez más casos de personas que llegaron con su camión cargado de maíz al centro de acopio y no fueron recibidos.

“Segalmex fue rebasado porque no hubo una planeación adecuada ante lo que se venía, y se tenía la expectativa de que se iban a recibir más de 250 mil toneladas de maíz. En Guanajuato, en un ciclo normal, se estima un rendimiento de un millón 900 mil toneladas, en condiciones óptimas de lluvia; pero para este año en particular, ante la sequía, se esperaba una cosecha de un millón 200 mil toneladas, de las cuales son absorbidas por el mercado, y por ese lado no hay problema, pero no se sabe cuántas toneladas ha captado Segalmex”, insistió.

Francisco Escobar comentó que inicialmente Segalmex dijo que no tenía problemas para acopiar la cantidad de maíz producida en el estado, pero no lo pudo hacer por la gran cantidad y porque el precio se vino abajo, lo que provocó que toda la gente quería llevar la producción a sus centros de acopio.

“Segalmex lo pagaba o paga a seis mil 980 pesos la tonelada, y el precio de los acaparadores era de cinco mil pesos tonelada, y la gente buscaba el beneficio de la diferencia que pagaba la paraestatal, pero su problema fue que solo hay 13 centros de acopio en Guanajuato, la mayoría de los centros con una infraestructura que no permite el acopio suficiente de la cosecha”, expuso.

Explicó que la función de Segalmex es acopiar a un precio referente y vender más barato, y así el grano es subsidiado y no lo hace sólo con maíz, sino también con arroz, frijol, café, leche y otros cultivos.

“Segalmex planteó que sigue recibiendo maíz y que lo pagará a partir de enero, después de que las bodegas estuvieron recibiendo; pero el gobierno estatal también pagará 300 pesos por tonelada para quienes comercializaron su maíz o lo van hacer. Estamos esperando para saber cómo se va a operar, ya que ayer hubo una reunión virtual para dar a conocer la forma de operar, pero básicamente los que vendieron maíz tendrán que tramitar este apoyo a través de los mismos centros de acopio en donde se registraron”, expuso.

En cuanto al gobernador de Guanajuato, explicó que en la Expo Alimentaria anunció que iba a destinar mil millones de pesos para amortiguar los efectos de la sequía, y se está esperando, pero también acudirán integrantes de la UCD al Congreso del Estado para plantear que haya claridad en las reglas de operación.

“Nosotros estamos proponiendo que con ese recurso extraordinario para el campo guanajuatense, es que haya programas en donde se permita que los campesinos realicen un trabajo temporal y mejorar las condiciones de su entorno, haciendo terrazas o también obras de suelo o captación de agua”, explicó.

Cabe señalar que el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el que René Gavira, ex director de Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), paraestatal en el que se cometió un fraude por casi 20 mil millones de pesos, se entregara este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR).