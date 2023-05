Productores de trigo en Guanajuato perderán 100 mil pesos por hectárea

León, Gto., (OEM-Informex).- El senador panista por Guanajuato Erandi Bermúdez, declaró que en promedio los pequeños productores de trigo perderán un 30% en sus ganancias por los precios bajos del mercado y la falta de apoyo del Gobierno Federal.

Explicó que en Guanajuato la superficie promedio de los agricultores son 4.5 hectáreas, “son parcelas pequeñas que van a estar perdiendo entre 80 y 100 mil pesos este año, por eso vemos que existen manifestaciones de los agricultores en varias partes del país como en Sonora, donde exigen a la Secretaría de Agricultura federal apoyos, pero no hay programas, no tienen nada porque no está en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no existe etiquetado el recurso de donde poder ayudar a los campesinos”, dijo.

Ante la problemática que enfrenta el gremio en el estado de Guanajuato, exigió al Ejecutivo Federal que se tomen cartas en el asunto para ayudar a los productores e incentivar la producción de trigo en el país.

“Esto va a ahogar a muchos de nuestros agricultores ya que se eliminaron algunos programas, fideicomisos y la financiera rural. Con esto, al agricultor le va a ser muy difícil que pueda acceder a un crédito porque en la banca comercial se les pide garantías y los títulos parcelarios de los agricultores no son aceptados por los bancos como una garantía, esto hace ver un problema muy grave”, explicó Bermúdez.

Señaló que en el estado de Guanajuato la mayor cantidad de productores de trigo se encuentran en el Distrito de Riego 011 que dependen del agua de la presa Solís de Acámbaro, sin embargo, lamentó que muchos pequeños productores que no están dentro de ese sistema, por lo cual pronosticó que no van a lograr subsistir en caso de presentarse nuevamente mal temporal de lluvias, debido a que el gobierno federal no los está apoyando.

Erandi Bermúdez./ Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“En el Distrito de Riego 011 los productores hablan de esta preocupación que tienen, señalan que este año se perderán entre 15 y 20 mil pesos por hectárea sembrada, quien tenga 5 hectáreas va a perder cerca de 100 mil pesos, no hay forma de que se puedan recuperar”, enfatizó.

Comentó que actualmente se les paga 5 mil pesos por tonelada de trigo, pero tienen que realizar una inversión por hectárea sembrada de 40 mil pesos, de la cual cosechan 5 toneladas por hectárea, “es donde tienen una pérdida de por lo menos 15 mil pesos”, reiteró.

“En la temporada pasada no hubo muchos agricultores que sembraron trigo por la sequía, sin embargo, los que lograron levantar cosecha se habla de alrededor de 130 mil hectáreas, en el estado de Guanajuato los pocos que sembraron tienen este problema, ya que antes tenían cuotas de garantía y contratos de cosecha, ahora no tienen nada”, dijo.

Así mismo lamentó que los agricultores que tienen pozos de agua también están padeciendo los cobros excesivos de la comisión federal de electricidad, “antes existía una cuota energética de 20 centavos y ahora ya está en 80 centavos, quién tiene un pozo antes pagaba 50 mil pesos el bimestre de consumo, ahora están pagando 190 mil”.

Concluyó que otro problema que se viene es que en Europa existe un desabasto de trigo, “es el alimento básico como lo es en México el maíz, lo que necesita el mundo es alimento y estos países buscan comprar al precio que sea el trigo porque tienen poder adquisitivo”.