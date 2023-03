Primer solicitud de persona no binaria encabeza el municipio de León

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, Verónica González Gamiño, informó que en el municipio de León se recibió la primera solicitud de una persona no binaria para que dicha identidad de género así sea como se expida en la credencial de elector.

Una persona no binaria es alguien que no se identifica exclusiva o plenamente como hombre o mujer. El término “no binario” engloba diversas identidades de género.

Ya se reciben solicitudes en los 41 módulos del INE.

En entrevista, la funcionaria federal explicó que desde el presente mes de marzo en los módulos del INE en el estado se reciben las solicitudes de los ciudadanos que desean se les reconozca como no binarias.

Recordó que el pasado 27 de febrero, fue aprobado por mayoría de votos del Consejo del INE, incorporación de la letra “X” en la credencial de elector, para que se reconozcan a las personas no binarias.

Explicó que en el “campo de sexo aparecerá una ‘X’, eso las va a definir como personas no binarias, el Instituto Nacional Electoral tomó esta determinación a partir de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de juicios de derechos ciudadanos, entonces actualmente ya es posible realizar un trámite de esta naturaleza”.

González Gamiño sostuvo que el INE realiza las adecuaciones y actualizaciones a los sistemas registrales, por lo que dijo que en la en la medida en la que se están realizando estas actualizaciones, es posible ya realizar el trámite, afirmó.

La funcionaria federal manifestó que ante la solicitud de trámite no es necesario que acudan con un acta de nacimiento o carta de naturalización que les identifique como personas no binarias, sino únicamente cumplir con la documentación que normalmente se presenta.

Detalló que entre los documentos a presentar son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación, además agregó que se capacita en el tema al personal que atiende en os módulos de atención.