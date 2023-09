Prevención y fortalecimiento de las instituciones para mejorar seguridad

GUANAJUATO, Gto. – El Diputado local Aldo Márquez Becerra afirmó que una de las prioridades en el siguiente período ordinario de sesiones será el tema de la seguridad para que en Guanajuato todos estemos mejor y para ello se debe trabajar en la prevención y en el fortalecimiento de las instituciones. No descartó buscar la candidatura a la presidencia municipal de León.

En entrevista que concedió minutos antes del inicio del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legal de la actual legislatura local, y al reincorporarse a su curul tras un año de ausencia por la licencia que solicitó, el diputado panista dijo que regresa muy contento, con gran energía y toda la actitud.

Refirió que, con la experiencia que obtuvo en el cargo de Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano “me dio la oportunidad volver a recorrer los 46 municipios y platicar con la gente y saber cuáles son las necesidades y conocer qué es lo que más les preocupa y es en lo que estaremos enfocados en esta etapa en el congreso”.

Márquez Becerra manifestó que vienen iniciativas muy interesantes en temas que tienen que ver obviamente con la seguridad del estado, con la salud, la educación, con las juventudes, con el desarrollo social y con el campo, es lo que se verá en la Bancada de Acción Nacional.





Retorna a su curul el legislador local panista, Aldo Márquez Becerra.





“Lo que buscamos es que sean iniciativas que de verdad incidan y transformen la realidad de los guanajuatenses, este es un tema de calidad que, de cantidad, eso sí es importante, que sean iniciativas sustantivas y sustanciales”, recalcó el nuevo secretario de la mesa directiva del Congreso Local.

De la misma manera, Aldo Márquez Becerra manifestó que otro tema de relevancia será las leyes de ingresos de los 46 municipios del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2024.

También se revisa y se aprueba la ley ingresos y el presupuesto de egresos para el gobierno del estado, puntualizó.

Mantiene su aspiración

Al preguntar OEM si con su incorporación a sus actividades legislativa, dejará de lado su aspiración para ser el candidato a la presidencia municipal de León, contestó “yo lo dije de manera pública y no, a tu pregunta la respuesta es no, no dejo esa aspiración”.

Agregó que hoy están en el proceso interno del Partido Acción Nacional, hay mesas políticas que van avanzando respecto a la gubernatura en el tema estatal “y yo estoy muy atento y esperando a que eso vaya caminando y resolviéndose y si se dan las condiciones y si mi partido decide que quienes encabecen los esfuerzos a la alcaldía de León sea un varón, yo voy a levantar la mano y sigo puesto con mis aspiraciones”, finalizó.