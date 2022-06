Presume su troca muy peculiar

León, Guanajuato.- A donde quiera que vaya para el tráfico, no hay persona que no voltee a ver su troca tuneada; sencillamente es imposible pasar desapercibido cuando circula por las calles de la ciudad.

Los enormes cuernos que adornan la parte frontal de su Datsun roja, o los caballos y bueyes que descansan sobre el cofre son admirados por chicos y grandes mientras su orgulloso conductor, mira de reojo que su troca es observada y eso lo llena de mucha satisfacción.

Don Eusebio Díaz comenzó a adornar su camioneta desde hace seis años, le encantan los cuernos pero ¡ojo!, no que se los pongan y así poco a poco le ha dado forma a su peculiar unidad, la cual posee varios objetos que patrones y niños le han regalado a lo largo de estos años.

"Y aún no la termino eh?? Todavía me falta ponerla más bonita" dice el halagado hombre, pues reconoce que le da gusto que su camioneta llame la atención, pero básicamente no la convirtió para este objetivo, sino porque es algo que a él le nació del corazón, le encanta y aunque se la han querido comprar, ésta no se vende.

"Sencillamente no tiene precio, a mí me gusta mucho mi camioneta y es mi gusto tenerla así, a algunos les gustará a otros no, pero a mí sí y eso es lo más importante".

Don Chebo es contratista así que se la pasa de arriba para abajo por toda la ciudad y su camioneta es su fiel compañera.

"No hay día en que las personas me pidan que les deje tomar fotos o vídeos y yo accedo y estoy contento", dijo mientras charlaba para Organización Editorial Mexicana.

En la portezuela del conductor tiene pintado una caricatura de Sam Bigotes, así le llaman a su troca, que también le hace honor al mustacho que luce a todo dar don Chebo.