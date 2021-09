[FOTOS] Cruje y tiembla la tierra en el Cerro del Gigante

León, Gto.- Intensos movimientos del suelo han causado grietas en algunas en viviendas localizadas en poblados cercanos al Cerro del Gigante, en este municipio, donde los habitantes se alteran también con extraños sonidos que provienen del subsuelo; centenas de familias son invadidas por el temor ante el fenómeno desconocido para ellas. El alerta de dichos acontecimientos atrajo la atención de autoridades de Protección Civil de León y de Gobierno del Estado, que desde el pasado lunes realizan recorridos por la zona, en busca de explicación lógica de dicho acontecimiento.

De acuerdo a testimonios documentados por OEM Guanajuato en el lugar, el rostro de mujeres y hombres reflejaba asombro e inquietud al desconocer el origen del extraño fenómeno que desde hace tres semana o más se han presentado de forma constante.

Un dato recurrente fue el que señalaron algunos habitantes del lugar como María de la Luz quien a diario sale a pastar sus borregas y cabras o Maricela Alemán Gaona que aseguró que el pasado jueves 26 de agosto alrededor de las 6:30 de la tarde que el piso se cimbró y segundos después un fuerte estruendo se dejó escuchar.

Detonaciones en una mina

Versión que fue sustentada por otras personas que prefirieron omitir sus generales y esperar a conocer el resultado de las investigaciones que llevan a cabo las direcciones de Protección Civil de León y del Estado de Guanajuato que recorren las poblaciones en busca de señales y elementos que permitan emitir un diagnóstico certero y oportuno, comentaron.

Emiliano Mandujano, delegado de la comunidad de El Gigante, en un principio dijo que no hay evidencia alguna para preocuparse en torno a los temblores en el cerro y zonas aledañas.

De los extraños ruidos comentó que “pudiera tratarse de la zona de Cristo Rey (Cerro del Cubilete en Silao) o del lado de Fundimiento (comunidad cercana al Cerro del Gigante) en donde se esté tratando de explotar minas y se trate de la resonancia de detonaciones”, pero dijo que eso tendrá que ser determinado por las autoridades investigadoras.

Lo cierto es que no se ha detectado alguna grieta en el suelo, hasta el momento no se ha encontrado nada, muchas personas aseguran cosas de las que no tienen, ya estuvieron desde el lunes personal técnico de Protección Civil (PC) y solo recomendaron estar pendiente de nuevos movimientos del suelo.

Actividad volcánica

Antonia N, vecina de El Gigante, platicó a El Sol de León que información que les fue proporcionada por un familiar que es geólogo pero que quien no ha recorrido el lugar y según lo que conoce por lo dicho por vecinos, no existe la posibilidad que se trate del reflejo de actividad sísmica relacionada a la actividad volcánica en la zona, pero que tendría analizarse a profundidad el caso para determinar acciones a seguir.

En torno a este tema María Teresa que es ama de casa, narró que en su charla con elementos de PC ellos descartaron desde el inicio de los acontecimientos la posibilidad de la existencia de actividad de tipo volcánica, las lecturas que se tienen no demuestran ningún tipo de actividad sísmica en la zona.

Lo cierto es que en los cientos de familias que habitan un rango de por lo menos diez poblaciones suburbanas de León, permanecen a la expectativa de los resultados de las investigaciones que encabezan el gobierno del Estado y de León en torno a la presencia de intensos movimientos del suelo y extraños sonidos que provienen del subsuelo.