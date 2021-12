Preocupa variable Ómicron a leoneses

León, Gto.- Varias personas que salieron a la zona Centro el 25 de diciembre externaron su preocupación debido a Ómicron, nueva variante del Covid-19, porque han visto que mucha gente bajó la guardia, pues no utilizan cubrebocas incluso en los niños que aún no tienen la vacuna.

Luego de un recorrido que El Sol de León hizo por el lugar se confirmó que diversas personas no portaban el cubrebocas.

Adrián Reyes

Adrián Reyes comentó que no considera que pueda llegar a México una posible cuarta ola causada por Ómicron, aunque siguen con los protocolos de salud.

Por su parte, Rosalio Ramírez dijo que es preocupante que pudiera haber una posible cuarta ola causada por Ómicron que es más contagioso.

“Veo que toda la gente trae cubrebocas, pero es raro que no lo traigan, uno lo que quiere es que ya se acabe esto para estar más tranquilo, para eso se necesita seguir lavándonos las manos y cuidarnos”, explicó.

Local Pasará Guanajuato Navidad y Año Nuevo con semáforo verde

Compartió que todas las personas no deben bajar la guardia a fin de buscar que la pandemia pueda terminarse lo antes posible.

Aralecy González dijo que piensa que podría llegar una ola más de la pandemia, por lo que se deben seguir las medidas sanitarias “no sólo por uno sino por la gente que se encuentra alrededor inclusive en la misma familia”.

Destacó que en su familia procuran cuidarse lo más posible, pero desde hace tiempo hay mucha gente que no se cuida ni siquiera con el cubrebocas.

Recalcó que esto es por respeto y por una preocupación genuina por sus nietos, hijas, familia y la gente en general.

El hecho de que mucha gente no trae su cubre bocas es cuestión de los padres y los abuelos, “yo les compré sus cubrebocas a mis nietos y le dije a mi hija que le encargaba mucho que los usaran porque es muy importante”.

“Es una falta de cada uno de nosotros, de mi como persona no contagiar a otro ser y tener conciencia de que en realidad existe y va a seguir prevaleciendo mientras no tomemos las medidas y los cuidados necesarios correspondientes”,

Finalmente María Guadalupe Landín Juárez lamentó que mucha gente no siga los protocolos para cuidarse, no evitan las aglomeraciones, incluso niños y adultos mayores que no traen cubrebocas “tengo dos hijas y no las saco a la calle, y si salen sólo es por alguna emergencia”.