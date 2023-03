En Los Castillos benefició el tandeo a los habitantes [VIDEO]

León Gto.- Este lunes comenzó el estiaje del suministro de agua por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), esto como una forma de prolongar la sequía de la Presa del Palote.

La zona de los Castillos fue una de las más afectadas debido a que fueron 56 colonias a las que se les tercio el servicio, tras un recorrido realizado por el Sol de León, pudimos constatar que algunos vecinos se prepararon para esta falta de servicio, otros más mencionan que ya están acostumbrados a la falta de servicio y colonias como San Isidro Labrador aseguran que no cuentan con agua desde el martes 28 de febrero.

Entre las problemáticas que los habitantes del polígono de Los Castillos son las fugas de agua que constantemente suceden en las calles, estas sin aparente explicación, mismas que lo atribuyen al desgaste de la tubería que se encuentra bajo el concreto.

"Las fugas de agua son muy seguidas, hace unos días en la esquina de la calle (De las Amazonas y la calle Tordillo) había una fuga y se tiraba mucha agua, ya lo taparon, pero es muy común que haya fugas o que el agua se salga del concreto en las calles", mencionó Lorena, quien tiene un negocio en la colonia Las Tiritas.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Los habitantes de la colonia Las Tiritas segunda sección, mencionaron que anteriormente en temporada de calor el servicio de agua lo llegaron a cortar hasta dos semanas, donde tuvieron que tomar medidas como comprar garrafones en purificadoras de agua, para bañarse, por lo que la noticia que el "tandeo" será cada tercer día los alegró y benefició.

"Desde el martes para acá no ha llegado el agua y que la iban a terciar, pero no hay nada ya en el tinaco, mañana me van a traer una pipa de agua, 650 me costó ya es un gasto extra que estamos teniendo, si la tercean está bien, pero si la cortan, así como lo hicieron desde el martes y no hay, esto está muy mal, algunas colonias si hay y en otras no, en San Isidro Labrador no habido y en San Isidro Azteca a las 9:30 de la noche hubo agua y aquí no", mencionó Josefina Hernández Villafania.