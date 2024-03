Por sequía aumenta el precio de pescado, comida favorita de Cuaresma

León, Gto.-A causa de la sequía se encarece el precio del pescado y los mariscos debido a que el producto es escaso y los comerciantes buscan proveedores para seguir ofreciendo el alimento fresco.

En tiempos de cuaresma aumenta el consumo de productos del mar como camarón, posta y filete, y es cuando los leoneses disfrutan este alimento acompañado de bebidas refrescantes para mitigar el calor.

Juan Diego, se dedica a la venta de productos de mar, platicó que los días que más se vende son jueves y viernes, indicó que la semana pasada estuvo tranquila por la manifestación de 8M y cerraron los locales e interrumpieron el transporte público de Zona Centro.

“La venta va bien, yo no me puedo quejar pero si se ha batallado un poquito por el producto debido a que no ha llovido y las presas se están secando es por ello que el pescado ha aumentado 10 pesos”, comentó,

Explicó que la mojarra antes se vendía en 110 pesos y este año en 120 pesos y probablemente suba más su costo.

El camarón crudo el kilo cuesta 230 pesos, el salmón a 350 pesos el kilo, el filete cazón fresco a 140 pesos y el filete de tripa a 160 pesos, el filete blanco a 160 pesos, el filete de tilapia a 150 pesos, la mojarra a 120 pesos, huachinango a 270 pesos, ceviche a 120 pesos, surimi a 70 pesos el kilo, marlín a 220 pesos, sopa de mariscos a 60 pesos, salmón a 350 pesos y a tún a 250 pesos el kilo.

Por último, mencionó que hubo productos que aumentaron hasta 20 pesos por lo que las amas de casa se han quejado por su costo, sin embargo han tratado de aumentar su precio para evitar que su producto se venda y se eche a perder.