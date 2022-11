Por segunda ocasión difieren audiencia del caso Israel Vázquez

Guanajuato, Gto.- Nuevamente se difirió la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, ya que el acusado de presunto homicidio en contra del periodista Israel Vázquez, nuevamente cambió de abogado defensor. Esta fue programada por el Juez para el próximo 15 de diciembre.

Ante esta situación, la representante de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez dijo en entrevista, al término de la audiencia no descartó recurrir a instancias internacionales “porque lo que estamos viendo es inaceptable”.

Dijo que son varios los elementos que provocan la lentitud en la aplicación de la justicia y uno de ellos es que el imputado tiene abogados que han sido muy irresponsables, eso es clarísimo”.

Recordó que el hecho de que en la pasada audiencia el abogado no se haya presentado y se aplazara la audiencia y que ahora se haya decidido nombrar a otro defensor particular, “a eso se le llama retrasar un proceso, y, por otra parte, creo que las leyes tienen que ser mucho más ágiles”.

Flores Martínez dijo que el Poder Judicial Federal tiene que hacer una revisión profunda de este tipo de hechos, “porque el asesinato de Israel, para Reporteros Sin Fronteras queda claro que fue un asesinato por y en el ejercicio de su labor periodística y esto tiene que quedar clarísimo en la sentencia que pueda dar el juez”.

De la misma forma, manifestó “no quisiéramos pensar que en la próxima audiencia tenga que poner otro pretexto (el acusado) para no llevarla a cabo, aunque el juez ya dijo que no habría otra oportunidad y eso esperamos”.

Reiteró que el Poder Judicial en todos los casos donde hay violaciones tan graves a los derechos humanos, en este caso a la libertad de expresión, se tiene que hacer una revisión profunda y no permitir este tipo de situaciones”.

Por lo tanto, externó que esperarán lo que ocurra en la audiencia del 15 de diciembre para ver qué acciones a nivel internacional se puedan implementar, “sin embargo, yo sí creo que es el momento que también la Fiscalía General de la República, que lleva este caso, tendría que implementar alguna medida cautelar hacia la familia de Israel”.

La audiencia pública tuvo un receso porque había dos abogados defensores públicos y un privado del acusado José Luis, por lo que el juez dio un tiempo para que se pusieran de acuerdo y al reanudarse la misma, pregunto al acusado si quería cambiar de defensor y este dijo que sí, por lo que se nombró a Juan Godínez “N” para que le diera seguimiento y este solicitó tiempo para analizar el expediente.

En entrevista por separado, Hugo, hermano de Israel Vázquez dijo sentirse atemorizado junto con su familia y confió que ya concluya el proceso.

Consideró que “ellos están jugando con estas lagunas jurídicas que le permiten al imputado jugar con eso y de alguna manera se extienden los plazos”.

Dijo que el juez aseguró que el imputado no quedará libre, se mantendrá en prisión preventiva y le hizo la advertencia que no haya cambio de abogados.

Recordó que ya se cumplieron los dos años de la prisión preventiva oficiosa y la ley le permite que de alguna manera pueda quedar libre, “pero el juez ya lo señaló, que el esquema que ve del tipo de delito que se cometió a mi hermano, que es un homicidio calificado, él no ve viable, ya nos lo dijo la otra ocasión”.

Finalmente señaló que se queda triste porque se alarga el proceso, “y la verdad las leyes en México son lentas, no es expedita, no es justa, porque son dos años que no se tuvo la capacidad para llevar a cabo el procedimiento necesario para tener la sentencia, que se necesita”.