Plantea Ale Gutiérrez “Red de Organismos de la Sociedad Civil” en favor de necesitados

León, Gto.- Acuerda la candidata Ale Gutiérrez con instituciones civiles la creación de una “Red de Organismos de la Sociedad Civil” en León, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesiten, propuesta que fue bien recibida y aplaudida.

Partiendo de la iniciativa llamada “Con la Fuerza de Todos”, la abanderada del blanquiazul, plantea en conjunto con organizaciones civiles, cámaras, instituciones, sociedad civil y gobierno, logren crear una cadena de favores, que se refleje en una serie de acciones que contribuyan a mejorar la vida de muchas familias leonesas.

“Yo me vengo a comprometer con ustedes, vamos viendo el Consejo, cómo se puede armar, vamos viendo el diagnóstico, vamos generando la red, yo me sumo a la red, si el voto nos favorece lo haré no sólo como Presidenta Municipal, también como ciudadana comprometida que ha apoyado diferentes causas”, enfatizó.

Si queremos trascender, hay que trabajar por los demás, y hacerlo de la mano de más personas que tienen el mismo objetivo. Por lo que reconoció a todas y todos los representantes de asociaciones civiles, porque el interés primordial de todas ellas es trabajar por los que menos tienen.

Gutiérrez Campos dijo “Yo le estoy apostando a cómo queremos ver a León, en el año 2026, en el 450 aniversario de su fundación, cómo queremos ver a su gente y qué tenemos que hacer para construirlo”.

De las acciones de esta Red, destaca el apoyo a 50 mil familias, mediante el programa “León sin hambre”, para ayudar a las 322 mil mujeres leonesas que son jefas de familia que promueve estancias infantiles para sus hijos pequeños mientras trabajan; becas para estudio de sus hijos para combatir la deserción escolar y finalmente asesoría para emprender y generar sus ingresos, finalizó Ale Gutiérrez.