Piden taxistas investigación a fondo en los casos de los conductores asesinados en León

León, Gto.- El presidente de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato, José Luis Guerrero, dijo que la violencia está impactando a los diferentes gremios de trabajadores del volante, tanto a los verdes y los de plataformas digitales tras los dos asesinatos que se registraron durante los últimos días, por lo que piden resultados de la Fiscalía.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue el viernes pasado cuando familiares de Luz, conductora de un taxi ejecutivo, la comenzaron a buscar tras varias horas de desaparecida, sin embargo, su cuerpo sin vida lo encontraron el domingo en un río a la altura de la comunidad Hacienda Arriba.

Este martes, hombres armados le dispararon a otro conductor de un taxi tradicional afuera de su casa en la colonia Villas de San Juan. Ante estos hechos, el gremio taxista pide que se investiguen a fondo los casos.

“Ahorita en los dos sectores, en el privado y en el verde se ven situaciones que solamente la Fiscalía nos puede informar qué es lo que está pasando, pero mi punto de vista es ese, si ves el particular, acaba de pasar con la chamaca Lucy que también sale el viernes y ya no regresa y hoy a este compañero pasa esta situación. Esperemos que no sean por cuestiones de este tipo y sea por más personales para que el sector siga teniendo lo que nosotros hemos cuidado”, dijo José Luis Guerrero.

Para el líder de taxistas en Guanajuato, la situación se puede deber a la alta competitividad que hay en la entidad, sin embargo, dijo que será la Fiscalía de Guanajuato quien se encargue de esclarecer los hechos con la información que obtengan a través de las investigaciones.

“A mí punto de vista es la competencia que se tiene a nivel estado en el sector, yo creo que como está todo muy competitivo los compañeros tanto de particulares como verdes buscan otras opciones y se equivocan en esa situación, yo creo que sí lo importante es controlar el gremio, el servicio porque si no es rentable no es redituable ocasiona muchas situaciones como esta”, comentó

En el caso del taxista que fue asesinado en Villas de San Juan, comentó que se trataba de un operador libre que estaba trabajando con todo en regla, pues es casi nulo que estos taxistas puedan operar desde la piratería.

Local ¿Eres taxista? Esto necesitas para entrar a la plataforma del gobierno del estado

“Lo claro está que no trae ningún logotipo de ninguna de las organizaciones a las que representamos y no están dentro de la Alianza Plus de Taxistas del estado de Guanajuato, es un taxi libre que lamentamos mucho, nosotros siempre estamos muy atentos en lo que representamos, por ejemplo, aquí en Línea Dorada se pasa una revista y diario tienen que pasar los conductores a checar que cuenten con su uniforme y al día de todos los aspectos”, agregó.