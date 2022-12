La plataforma para registrar taxistas en la App de gobierno del estado no está disponible: José Luis Guerrero

León, Gto.- El presidente de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato, José Luis Guerrero, dijo que la plataforma para que los taxistas se registren en la aplicación del gobierno del estado aún no está disponible.

Esto pese a que desde hace meses, incluso todavía la semana pasada, las autoridades informaron que ya estaría en disposición este primero de diciembre para regular la operación de los taxis piratas.

"Efectivamente por ahí vemos que no se han coordinado bien, aún no empieza el registro, pero está de un momento a otro que inicie este registro de quién es desee subirse a la plataforma concretamente de gobierno del estado donde ya tendrán que operar legalmente y conforme a derecho también se prevé que haya sanciones a quien no lo haga vía plataforma", dijo .

Aseguró que con ello la secretaria de Gobierno, Libia García, se compromete a erradicar el pirataje, pero ven una situación complicada con esta nueva ley comparada con la anterior.

Esto por la alta competencia que habrá en el sector y la poca rentabilidad que les genere a los prestadores de servicio.

Pese a ello, el presidente comentó que ven un cierre de año alentador, aunque aseguró que el panorama para el 2033 pinta negativo por la cesta de enero y febrero.