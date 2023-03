Piden reducción de horarios en bares y cantinas para reducir hechos violentos

El comandante de la doceava Región Militar, Enrique Covarrubias López, dijo que se debería tomar a consideración por parte de los presidentes municipales y del gobierno del estado la reducción de horarios de antros, bares y cantinas con la intención de que haya una disminución en los homicidios dolosos.

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que que asistieron alcaldes, alcaldesas, funcionarios estatales, federales , así como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el comandante de la doceava Región Militar, Enrique Covarrubias López, aprovechó para sugerir que como parte de las estrategias de seguridad en el estado se podría tomar como una opción la reducción de horarios en los puntos de venta de alcohol en el estado.





Recomendó que se podría a tomar a consideración el cierre la barra de antros, bares y cantinas de bebidas y alimentos en estos giros cierre a las 12:30 horas, y el establecimiento a la una de la mañana, esto con el objetivo de coadyuvar a regresar la seguridad al estado, pues son estos centros en donde han ocurrido más muertes en el estado.

“Todos los bares y todas las cantinas, los antros, cierren su barra de servicio, de bebidas y alimentos, a las 00:30 horas, a las doce y media de la noche, y cerrar el local a la una de la mañana, esto, estoy seguro, nos va a permitir bajar mucho los homicidios, que es lo que más nos golpea”, dijo.

Cabe destacar que municipios como Irapuato desde hacer más de seis meses toma en practica este recorte de horarios como parte de la estrategia de seguridad.

Asimismo, Enrique Covarrubias reiteró a los alcaldes y alcaldesas, seguir impulsando la prohibición de las carreras de caballos y peleas de gallos en los palenques de las ferias municipales, al asegurar que estas actividades, atraen a los integrantes de la grupos criminales que ponen en riesgo a la ciudadanía.

“Sobre las peleas de gallos, las carreras de caballos, incluyendo fiestas que reúnan gran cantidad de gente y otro tipo de eventos. Es muy importante que ustedes como presidentes municipales no entreguen esos permisos, porque si no también, no vamos a salir del bache”, agregó el comandante de la XII Región Militar.





De acuerdo con un recuento de Organización Editorial Mexicana, en menos de dos años en Guanajuato se perpetraron al menos seis ataques en lugares en bares, cantinas y antros, dejando un saldo superior a los 50 muertos.

Uno de esos ataques ocurrió el pasado nueve de marzo, en la ciudad de Celaya en donde fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en el bar Código Postal 19, que se ubica en la colonia Renacimiento.

En agosto de 2022, ocho personas fueron asesinadas y cinco quedaron heridas en un bar ubicado en la comunidad San José el Nuevo, en el Municipio de Celaya; unos días después, un 20 de septiembre de 2022, hombres armados irrumpieron en un billar del Municipio de Tarimoro y mataron a 10 personas.

Otro de estos ocurrió en el municipio de Irapuato, en el mes de octubre 12 personas al interior del bar “El Pantano”, ubicado en la Colonia 12 de Diciembre, fueron asesinados por un grupo armado.









En el municipio de Apaseo El Alto, nueve personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas de gravedad en un ataque al bar “Lexus”.

Uno más ocurrió en marzo de este año, en el bar “El estadio”, en el que murieron 10 personas más en un ataque a balazos perpetrado en un centro nocturno.