Piden que Sanborns se instale en Centro Histórico

Apuestan comerciantes locales a la apertura de un establecimiento de la cadena de cafeterías y tiendas departamentales Sanborns México en el Centro Histórico de León par reactivar el comercio compartió en exclusiva para El Sol de León, Marco Antonio Guerrero Reynoso, vicepresidente del Centro Histórico de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur) León.

Explicó que en el lugar hay negocios que gozan de tradición como el hotel León, el restaurante Ramada (antes Condesa), restaurante Cadillac y El Molinito.

“El hecho que llegue un restaurante (y tienda) a nivel nacional creo que le da una buena imagen y presencia al Centro de León”, precisó.

Buscarán que lleguen nuevas inversiones a la zona, les gustaría aparte del comercio local marcas como Sanborns “he sabido que le han ofrecido en varias ocasiones que venga al centro y creo que no se ha podido, no sé los detalles”, precisó.

“Esto no es algo que yo decida o un grupo de personas, creo que el IMPLAN y varias dependencias tendrían que intervenir para ponernos de acuerdo para saber hacia dónde se debe enfocar el crecimiento del Centro Histórico”.

Considera que Sanborns no ha llegado al primer cuadro de la ciudad porque no ha encontrado el lugar idóneo, debido a que no hay locales.

“En algunos centros históricos del mundo están tratando de que la gente regrese a vivir ahí, hay muchas cosas y esto no es para que lo haga una sola persona o un grupo de personas, sino que tienen que estar apoyados por información de diferentes instituciones y acercarse a gente que conozca del tema”, explicó.

Buscan ayuda de autoridades

Comentó que todo afecta al primer cuadro de la ciudad, desde chicles pegados, hasta un árbol caído, hasta hacer eventos culturales frente a la Casa de la Cultura, las propiedades abandonadas o que están en riesgo de caerse, entre otras cosas.

Dijo que se buscará el apoyo de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, para lograr una gerencia que tenga un canal comunicación directa con comerciantes, Canaco Servytur y las diferentes dependencias para hacer solicitudes específicas, trabajar en equipo y lograr beneficios para el Centro Histórico.

Se podrían formar comisiones de personas que valoren el Centro Histórico para que se organicen en comisiones, por ejemplo que el lugar esté limpio, otro que analicen los eventos que se pueden hacer y buscar apoyos, presupuesto, se puede buscar fincas deterioradas para gestionar que los propietarios las rehabiliten.

Por ejemplo, se pueden visitar centros históricos de otras partes de México, y con la tecnología es fácil comunicarse con gente de Europa para saber qué se está haciendo y aplicarlo en nuestro país.