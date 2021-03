Piden que llueva

León, Gto.- “Estamos a la voluntad de Dios, pidiéndole que llueva”. Este es el sentir de habitantes de la comunidad de La Sandía, municipio de León. “Desde el pasado año 2020, no se han registrado las suficientes lluvias para reactivar el campo agrícola de la región y que se traduzca en mejores condiciones para quienes vivimos del agro”, señalaron.

En recorrido llevado por El Sol de León, en la zona rural, pequeños productores agrícolas y de temporal, manifestaron su preocupación al no percibir mejoras en el clima, tal es el caso de Bonifacio López que señaló desde el año pasado las lluvias han quedado a deber “las plantitas de maíz no lograron asirse al suelo y ni para alimento de animales servían.

Pedimos a Dios que llueva

“Aquí nosotros nomás estamos adivinando, unos dicen que si lloverá y otros señalan que no, estamos a la voluntad de Dios pidiéndole que llueva” dijo Bonifacio.

En la zona de la Sandía se cuenta con grandes territorios en campo de cultivo pero la mayor parte depende de las lluvias de temporal, para sembrar sorgo, maíz blanco, frijol, cebada. El trigo es muy costoso por el consumo del agua por lo que explicó ya no se siembra, pues aquí se escasea mucho de agua.

El rural, reconoció que existen muchos pozos que alimentan de agua los campos de cultivos de la comunidad, pero no son suficientes para cubrir el terreno que se tiene. Este año esperamos lluvias abundantes pues el anterior no fue de lo mejor casi puro rastrojo y aun así no fue suficiente para alimentar al ganado en casa.

Sin lluvias no hay comida

En la comunidad andamos mal, “sino hay lluvias no hay cosechas y no hay nada que comer”, plástico Guadalupe, quien a bordo de su bicicleta recorría un camino de terracería que dividía los áridos campos de cultivos de la comunidad de la Sandía.

“No ha llovido, el año pasado inició muy bonito y de repente se cayó, las siembras de maíz no rindieron” dijo el hombre que volteando la vista en los campos agrícolas no dudo en decir “si pega a la comunidad, si no hay nada sembrado no hay nada que comer, qué tiempos aquellos hace 10 años, ahora las lluvias han bajado”, agregó.

Ya empezó el calor, pero “Solamente Diosito sabe si va a llover o no, ya ni pronosticamos si vamos a tener buenas lluvias”, finalizó para continuar su camino en medio del árido clima.