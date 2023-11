Piden por la Paz en Rosario Viviente

León, Gto. - Más de 10 mil leoneses se dieron cita en el Estadio León para pedir por las personas víctimas de la desaparición forzada, porque los jóvenes y las familias se alejen del crimen organizado, que los policías no caigan en actos de corrupción y contra la violencia generalizada, en la edición 69 del Rosario Viviente celebrada este domingo.

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés, en su mensaje hizo énfasis a luchar en contra de la violencia y declaró que se une en la oración para encontrar la paz por las familias que han sufrido el azote de la violencia.

"Me uno a todos los sufrimientos de tantas familias de la sociedad y de nuestra iglesia que tienen el sufrimiento de no vivir en paz", comentó.

"La Paz es el don del Espíritu Santo, cuando nació la iglesia el saludo a los apóstoles fue; la paz esté con ustedes, y viene de la esperanza, no puede darse sin la esperanza, la paz es el don de Dios y tenemos que construirla" reiteró.

En su mensaje agregó tres ideas para erradicar la violencia generalizada que padece la sociedad y que necesita practicar.

La primera fue una reflexión para entender cómo se rompe la paz, por qué se destruye, y enfatizó que es porque se está despreciando la creación que Dios nuestro señor nos ha dado.

"Se destruye la obra del creador, nosotros somos parte de la creación, somos las criaturas de Dios, somos parte del trabajo de nuestro crecimiento y para gloria de él y en todo eso viene el menospreciar lo que es para todos y los signos son la pobreza, a pesar de que la tierra está creada para dar de comer a toda la humanidad, pero hoy millones de seres humanos no comen, la tierra está hecha para que todos habitemos y muchos no tienen un techo, no poseen un pedacito de tierra y esa es la primera forma como se rompe la paz".

Agregó que la segunda forma es cuando se hace una idea equivocada del ser humano y se busca cambiar lo que Dios creó.

"Dios creó un varón y una mujer, esa bella figura antropológica que el libro del Génesis nos narra con bellezas de palabras, cuando Dios sopla en la nariz de Adán para darle vida y después dice; no es bueno que el hombre esté solo, y en un sueño Dios saca una costilla de Adán y de allí forma a la mujer, el ser humano es obra de Dios. Adán despierta y dice ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es semejante a mí".

Añadió que tanto la mujer como el hombre no necesitan manipulaciones, ni ideologías baratas, porque se rompe la paz cuando se rompe el sentido del ser humano y viene como consecuencia el desprecio de la vida.

"Desfigurar la idea del ser humano es desfigurar el valor que tiene esta tierra, desfigurar al hombre y a la mujer con ideas baratas es no darles la dignidad que tienen como criaturas de Dios nuestro señor, y allí viene el daño de la familia de la convivencia y del respeto", explicó el Arzobispo.

Sobre la tercera forma cómo se rompe la paz informó que "es cuando el ser humano tiene una crisis de Dios y se olvida que Dios vive en nosotros y que somos templos de Dios, por qué él está con nosotros en la vida ordinaria y cuando se le echa fuera del trabajo, de la familia, de la educación, de todo lo que significa la vida, se pierde la paz", concluyó.