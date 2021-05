Piden jóvenes de comunidades, más programas a Alejandra Gutiérrez

Los jóvenes de la comunidad San Pedro del Monte en la ciudad de León, solicitaron a la candidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional (PAN) Alejandra Gutiérrez Campos, más programas para ellos y mayor inclusión en el desarrollo político y social.

Entre algunas peticiones que realizaron los jóvenes fue el tema de la inclusión en los programas de estudio y solicitaron que los organismos pudieran trabajar de manera integral para que impulsaran la educación de la población.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Aldo Márquez no niega el sus origines de comerciante

“Quiero pedir por los jóvenes, porque son claramente muy importantes y somos mayoría ahora para los votos y muchas veces se les ha visto como un elemento para acercarse a la gente, pero realmente necesitamos más apoyos por parte de organizaciones como Educafin y estas redes”, comentó uno de los jóvenes que pertenecen a la comunidad.

La candidata Alejandra Gutiérrez tomó en cuenta dicha opinión y dio a conocer algunos de sus proyectos a trabajar por la juventud, en donde en varias ocasiones ha mencionado que establecerá programas sociales, deportivos y culturales para los jóvenes, así como también el apoyo a las becas para la continuidad de estudios, entre otros beneficios enfocados para ellos.

También invitó a la sociedad a acudir a votar el próximo 6 de junio para tomar la decisión de un cambio efectivo para México, así también a realizar un voto consciente, en base a resultados que han visto de los diferentes gobernantes, sobre todo a nivel federal, que indicó varias promesas que se hicieron hoy en día no se han cumplido.

“Cuiden por quién votan a nivel federal, no se dejen engañar y hace rato me decían, qué pasó con la gasolina, qué pasó con el gas, pues no que disque los iban a bajar, ¿no se los prometieron?, no bajó, subió, entonces que no nos vean la cara, tengan mucho cuidado”, mencionó.

En su recorrido por la comunidad de San Pedro del Monte varias personas le externaron su apoyo por medio de mensajes en cartulinas que decían que estaban con ella y que también, así como también la estuvieron acompañando en su paso por la zona rural.