Pide Sophía Huett colaboración del Gobierno Federal para desarticular grupos delictivos

La secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sophía Huett López, dio a conocer que la delincuencia organizada le pega a la tranquilidad de los habitantes de comunidades en el estado y aun con la tecnología en la que ha invertido el estado, se debe trabajar a nivel nacional en el tema de raíz, que es desarticular las cabezas de grupos delictivos.

“Guanajuato es uno de los estados que menos impunidad tiene en el país pero los retos que presentan los grupos de delincuencia organizadas no son exclusivos de este estado, implican organizaciones complicadas que mientras no se desarticulen las cabezas, las autoridades locales seguirán teniendo el reto de combatir estas organizaciones que no es sencillo, que se necesita un estado de fuerza además de la tecnología que se puede tener”, dijo.

Local Llama Sophía Huett a corporaciones a revisar protocolos de uso de la fuerza

En este sentido Sophía Huett dio a conocer que la solución no es invertir en más patrullas, ni en presencia policiaca, ni tecnología, ni capacitaciones a personas, la estrategia es trabajar y visibilizar el problema para que la ciudadanía participe, dado a que en las comunidades rurales que es donde más consumen drogas, y dio como ejemplo la comunidad Santa Rosa de Lima en Villagrán fue en la que inició mayor seguridad en el estado y disminuyó la inseguridad desmantelando al líder.

Fosas clandestinas

En el tema de las fosas clandestinas, dio a conocer que no todos los restos óseos encontrados en los límites de Hacienda Arriba y Comanja de Corona pueden ser de la misma persona, por lo tanto no se puede confirmar si son 18 cuerpos los encontrados en los límites de León y Jalisco.

“La Fiscalía General del Estado sería quien daría el número final, hay que recordar que no todos los restos óseos pueden ser de la misma persona, hay que hacer un estudio forense amplio que tiene que ser llevado a cabo para determinar el número de personas y partir de ahí iniciar con la identificación del ADN”, mencionó

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Huett López dio a conocer que por la ubicación geográfica que fueron encontrados los restos es un tema que le compete tanto al estado de Guanajuato como al de Jalisco.

Además, señaló que el límite en el que se encontró la fosa clandestina, corresponde a un lugar donde hay presencia de organizaciones delictivas y no descarta que podría ser un enterramiento de Jalisco Nueva Generación.

“Dada la lejanía es una de las características que buscan para este tipo de operaciones, examinan que no sea una zona de fácil tránsito y al estar en una propiedad privada hace más difícil el acceso y el municipio no tendría la facultad de entrar en todas las propiedades privadas que se encuentran en esta o cualquier zona”, agregó.

Para finalizar pidió el apoyo a la ciudadanía de reportar al número 089 sí han detectado actividad inusual incluso en zona rural y combatir con la inseguridad.