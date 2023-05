Pide Sapal revisión de otros 12 pozos clandestinos para clausurarlos

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, dijo que otros 12 pozos están en revisión por parte de las autoridades correspondientes por extraer agua clandestina.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Comentó que le parece preocupante cómo empresas de concesión agrícola extraen agua para posteriormente revenderla a empresas o incluso a casas-habitación.

“Lo grave que a mí me parece es que sí estas empresas tienen un título de concesión agrícola cómo es posible que estén extrayendo agua para venderla en este caso a la industria, hoteleros, comercios y a casa habitación”, aseguró.

El funcionario municipal explicó que tras el programa de Medición de Descargas han revisado a más de 650 empresas para evitar el clandestinaje de agua.

“Más de 650 empresas que han sido medidas, esto, claro obedecen a un clandestinaje de uso de pipas en el cual no compran al agua propiamente a Sapal pero si la descargan y la tenemos que tratar, entonces en ese sentido, el programa de medición de descargas, digamos en el tema industrial o curtidor ya lo dimos por concluido”, agregó.

Y aunque ya terminó este programa por parte de Sapal, de Haro dijo que se verán en la necesidad de implementar otras medidas para erradicar la acción de algunas empresas que continúan con el uso de agua sin permisos también a través de pipas.

“Vendrán más situaciones que tengamos que hacer porque sí hemos encontrado esto que hablamos del clandestinaje y descargas, de la compra de pipas en el cual como aquí se comenta, digamos que si la federación no le pone puntual atención a estos pozos que seguramente están extrayendo el agua de manera desproporcionada y sin obedecer el título de concesión y yo no sé si están pagando o no los derechos y entramos a un esquema de desigualdad de costos”, añadió.

Local Presenta SAPAL su historia plasmada en un texto

Está información la brindó el funcionario la mañana de este jueves tras finalizar el panel Visiones del Futuro del Agua en León a donde sólo fue de oyente.

Concluyó que en León existen más de mil 400 pozos en uso de los cuales 140 pertenecen al municipio representado por SAPAL, es decir, el 90 por ciento del agua que se extrae del suelo de la ciudad es por privados.