Pide regidora aclarar el tema del “show de drones”

LEÓN, GTO.- Vanessa Montes de Oca, regidora del Ayuntamiento de León, solicitó información sobre el estatus jurídico del caso contra el proveedor de un espectáculo de drones contratado para el pasado 15 de septiembre pero que nunca se realizó.

Aseguró que el presunto responsable es ya ha defraudado a varias personas con el mismo móvil.

El show, que tendría un costo de 31 mil dólares, no se llevó a cabo durante los festejos patrios, como se había acordado, y aunque en un principio se dijo que el municipio no había pagado anticipadamente, la regidora confirmó que se dio un adelanto del 50%.

Era un show de luces en lugar de fuegos artificiales, iban a formar imágenes, pero la primera respuesta que se me dio era que no se había pagado nada, ya después investigando un poco más, claro que se pagó 50%, la tesorería me lo confirmó en un documento que me entregaron

Por ello, Montes de Oca aprovechó la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de este jueves para solicitar una ampliación de la información así como el estatus jurídico sobre el tema.

Además destacó que pedirá al municipio tener más cuidado con el cómo eligen a sus proveedores pues el presunto responsable, identificado como John Davis, ya tiene varias acusaciones sobre fraudes a través del mismo móvil: un inexistente show de drones.

Ahora el tema es que se recupere ese dinero, yo señalé que había un tema, que revisaran a sus proveedores porque si lo ‘gogleas’, esta persona aparece como defraudador, en el tema de drones, se llama John Davis”, dijo. “Yo lo que quiero es que los servidores públicos tomen más cuidado, a quién contratan, que vean de dónde vienen y no nada más por la base de datos del Compranet

FALSO PROBLEMA ADUANAL

Ante otra versión que hablaba de un problema aduanal para el traslado de los drones, Vanessa Montes de Oca aseguró que esa información es totalmente falsa; “eso es falso, mal informaron al alcalde, es un tema de que se contrató (el show) y no llegaron, nada de que se quedaron en la aduana, esa parte yo quiero que se informe bien, si se notificó, si ya va a regresar el dinero o qué pasó”, dijo.