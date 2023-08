Peso Pluma y Luis miguel no han pedido permiso al municipio para sus conciertos

León, Gto.- Pese a que ya hay fecha programada para el concierto de Peso Pluma en León y arrancó la venta de boletos, los organizadores del evento aún no cuentan con los permisos para su realización y corre el riesgo de cancelarse.

Así lo explicó el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona e hizo un llamado al comité organizador para que se acerquen con el municipio.

Incluso señaló que lo mismo pasa con el concierto de Luis Miguel, pues tampoco cuenta con los permisos para realizar el evento del cantante de “Por debajo de la mesa”.

“Lo que ha pedido la alcaldesa primero es que cumplan con los permisos, entonces por el momento no los tienen, se va a estar insistiendo y aquí el llamado es para que se acerquen los promotores tanto del evento de Luis Miguel como de Peso Pluma, si no se cuentan con los permisos no se van a llevar a cabo los conciertos”, dijo.

La presentación de Peso Pluma, el cantante de corridos bélicos o corridos tumbados, está programada para el 31 de octubre de este año en el Poliforum León. Esta sería la segunda ocasión que se presenta en la capital del calzado ahora como parte de su gira “La doble P Tour” con boletos de un valor hasta de casi 5 mil pesos.

LEÓN NO TIENE SEGURO A LUIS MIGUEL

La presentación de Luis Miguel se llevaría a cabo el 5 de diciembre de este año en el estadio Domingo Santana, aunque los organizadores tampoco cuentan con los permisos para su realización.

Fue en mayo pasado cuando se anunció el concierto de “El Sol” en la ciudad zapatera y de inmediato la noticia se volcó en redes sociales para acaparar los boletos, pero hasta ahora sólo es una promesa que falta por confirmarse.

CIRCO PARA ADULTOS

Referente al Circo para Adultos, Jorge Jiménez mencionó que se va a analizar si tiene permisos para la venta de alcohol.

“Desconozco si el Circo para Adultos tenga permiso de venta de alcohol, no traigo ubicado ese punto”, añadió.