A falta de lluvia, Canasta Básica aumentaría hasta 50%

León, Gto.- Encarece la sequía los productos de la Canasta Básica. Comerciantes del Descargue Estrella informaron que podría aumentar hasta un 50 por ciento el costo aunado al incremento que se ha dado en estos últimos meses.

José Eugenio Ibarra Gómez, secretario de Conflictos del Descargue Estrella explicó que ha habido alimentos como la zanahoria que nunca suben de precio y se mantienen, pero este año aumentó considerablemente, del mismo modo la crisis que se vive en el campo a falta del agua generará que los ciudadanos batallen por encontrar ciertos productos lo que ocasionará que opten por comprar comida enlatada.

“Si seguimos con esta sequía posiblemente se incremente hasta un 50 por ciento los productos del campo. Estamos en una época de crisis, no hay agua y los pocos agricultores que cuentan con el líquido le suben el precio porque la demanda es bastante”, indicó.

Ibarra Gómez, comentó que ya se está produciendo en invernaderos las frutas y verduras, pero esto también afecta los bolsillos de los leoneses porque hay más inversión, pese a que es una manera práctica de atender productos de la Canasta Básica, dándoles lo que necesitan para su desarrollo y crecimiento, asegurando que es la manera que han encontrado los campesino de emplear los terrenos y adecuarlos para producir nopal, jitomate, chiles, por mencionar algunos porque las producciones ya no están rindiendo lo de hace 30 años para atrás.

“Los precios no se han mantenido normales y las causas todo el mundo lo sabe, este año no llovió casi nada en el campo y los productos se dispararon de precio, inclusive unos que casi no subían este año costaron más aunque ya van a la baja como la zanahoria que alcanzó un precio de 450 pesos la bolsa con 18 kilos”, aseguró.

“Los nopales que están trayendo son de invernadero porque a cielo abierto no han salido lo suficiente para surtir al mercado, el kilo está a 42 pesos, también la cebolla incrementó el doble, cuando antes la encontrabas a 15 el kilo ahora está a 30 pesos”, dijo.

Otros de los productos de la Canasta Básica que se incrementó fue el chile pasilla que se puede encontrar la bolsa desde 95 a 65 pesos dependiendo la cantidad que traiga, el chile poblano por mayor está a 55 pesos y a este se le sube el precio para que quede algo de ganancia mientras que el limón se considera que está a precio normal a 24 pesos el kilo y hay otro más económico que sale sobre 18 pesos.

Para finalizar, los comerciantes mencionaron que temen surtir más de lo debido porque las amas de casa se están llevando lo básico para sus comidas.