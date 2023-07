Pide Alejandra Gutiérrez que no haya “mano negra” en elección de candidata del PAN para la gubernatura

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos , pide que no haya “mano negra” en el proceso interno del PAN para elegir al o la candidata para representar la planilla para la gubernatura de Guanajuato en el 2024.

Esto luego de que Libia Dennise García Muñoz Ledo le respondió ”como quieran, quiero”, tras la propuesta de Alejandra Gutiérrez de crear mesas políticas y un proceso abierto de elección donde además de la militancia del PAN participe la ciudadanía.

“Me da mucho gusto ¡Venga! Nada más sin mano negra, yo creo que es más que obvio, siempre hemos dicho que queremos reglas claras y reglas rápidas. Lo que hemos pedido es una mesa política, pero una mesa política que no nada más ha pedido su servidora, la hemos pedido diferentes municipios en diferentes estados donde se pongan reglas claras para que no haya mano negra en ningún donde realmente se vea quién es el mejor en cada uno de los lugares no solamente es la gubernatura”, dijo.

Comentó que con ello se garantiza un proceso transparente y abona para que el partido salga más unido.

Referente al método que propone donde hay foros y debates, Alejandra Gutiérrez aseguró que no tiene ningún problema en enfrentarse con Libia Dennise García Muñoz Ledo y que incluso ya se lo propuso al presidente del PAN a nivel Nacional, Marko Cortés, y lo aceptó.

“Yo no tengo ningún problema en debatir, de hecho lo que propone la metodología son foros, yo estoy encantada, en el momento que me diga que hay foros yo estoy lista. La propuesta se la he hecho a Marko directamente, ya la aceptó y yo creo que eso es bien importante que ya hay una aceptación por parte del Comité Ejecutivo Nacional”, agregó.

Añadió que ella tiene comunicación directa con el PAN nacional y no con el estatal que es representado por Eduardo López Mares, quien dijo que no están para complacencias y ocurrencias, pues el partido tiene sus estatutos de elección y sólo son tres.

“Que sea similar a lo que se planteó a nivel federal, yo creo que es un ejemplo de lo que se aprobó en el CEN y en la permanente nacional donde se establece cuál es la metodología, donde se escucha al ciudadano, donde el ciudadano participa, pero también se escucha al panismo, yo creo que eso sería lo más idóneo”, dijo.