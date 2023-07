Solicita Alejandra Gutiérrez escuchar a la ciudadanía que está pidiendo "que no haya dedazo"

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez , pidió un método mixto para la elección a la representante de las planillas para la gubernatura de Guanajuato por el PAN en el 2024. Dijo que se tiene que escuchar a la ciudadanía que está pidiendo “que no haya dedazo”.

En rueda de prensa que se llevó a cabo la mañana de este lunes, la alcaldesa señaló que se debe escuchar a las diferentes voces e inquietudes de las y los ciudadanos.

“Tenemos que estar escuchando, estar abiertos a escuchar al ciudadano, sino escuchamos estamos siendo soberbio, yo creo que hoy más que nunca lo que tenemos que hacer es escuchar al ciudadano que nos está pidiendo que no haya dedazo, nos está pidiendo que se escuchen las diferentes voces, las diferentes inquietudes, la alianza verdadera debe de ser con el ciudadano”, dijo.

Además, pidió al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, que agilicen las mesas políticas para que el proceso tenga certeza y se genere la unidad al interior del partido, pues es la forma de garantizar la escucha de todas y todos.

“Aprovecho para pedir que se genere una mesa política porque yo creo que eso es lo que va a dar seguridad y sobre todo va a generar unidad, una mesa política donde se escuche a todas las partes, donde se valore cada uno de los candidatos para cada una de las posiciones”, agregó.

Aseguró que por su parte “estamos abiertos a escuchar porque sino pecaríamos de soberbia y nos estaríamos equivocando”. Esto luego de que durante los últimos días publicarán una fotografía donde sale Marko Cortés con diferentes diputados, diputadas y alcaldes de Guanajuato que apoyan la contienda de Libia García Muñoz Ledo.

“NO VAMOS A ESTAR CON OCURRENCIAS”: EDUARDO LÓPEZ

Sin embargo, el presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, dijo que desde el comité no van a estar con ocurrencias ni complacencias, pues de acuerdo a los estatutos de Acción Nacional sólo existen tres métodos de elección: el de los militantes, por designación y el de los ciudadanos siempre y cuando sean menos de 40 en una región, caso que no es de Guanajuato.

“Yo le decía y lo digo con todo respeto, aquí en el PAN no vamos a estar con ocurrencias, complacencias, con cuestiones que vayan más allá de nuestros estatutos y reglamentos, por supuesto que en Acción Nacional vamos a escuchar a todas y a todos, pero con base a nuestros estatutos, a nuestra normativa y a los consensos que se pudieran estar platicando, yo he insistido mucho que los medios de comunicación, los videitos no es para que nos estemos mandando mensaje, al contrario, tenemos un Comité Directivo Estatal que está abierto para escuchar”, comentó.

En cuanto a los espectaculares donde sale Alejandra Gutiérrez con un libro, dijo que desde el PAN se deslinda de este tipo de comportamientos por parte de los alcaldes y alcaldesas quienes deben hacerse responsables de sus actos.

“Nosotros somos muy respetuoso, sí nos deslindamos de cualquier actividad que pueda hacer alguna alcaldesa, algún alcalde, que tenga y que estén en los espectaculares, nosotros les decimos que tendrá que asumir las consecuencias de sus propios actos, ya sea de sus actos o de los de sus equipos que están detrás de cada aspirante, Acción Nacional únicamente “; añadió.