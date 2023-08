Permanece la fiesta patronal en Santa Clara

León, Gto.- Con música, fuegos artificiales, danza, juegos mecánicos es como celebran la fiesta patronal de Santa Clara.

Este sábado a temprana hora comenzaron a llegar los juegos mecánicos como las sillitas voladoras, el himalaya, el dragón, la rueda de la fortuna, inflables y brincolín los cuales se pusieron desde la calla Santa María hasta la hasta mónica y algunas calles laterales.

Además, al templo comenzaban a llegar los arreglos florales para la virgen Santa Clara de Asís pues este domingo se celebrará en grande.

La señora Ade, vecina de la colonia, platicó que cada año se celebra la fiesta de la colonia con banda, mariachis, sonido, danza desde el sábado y el domingo los católicos van a misa y en familia caminan por las calles para cenar o comprar un antojito mexicano.

“Esta fiesta se sigue conservando pese a los años, aunque ya no es como antes por los permisos y porque ya es una zona donde circula mucho vehículo. Hace más de 20 años las personas de los juegos llegaban antes de una semana y se iban después de la festividad ahora no, todo se coloca casi el mismo día porque no podemos evadir las calles y banquetas”, manifestó.

Por otro lado, hubo vecinos que consideraron que la fiesta patronal también se ha manchado pues en años pasados hubo decesos a causa de riñas campales por lo que ahora solo deciden acudir un rato y posteriormente regresar a sus hogares.

“Vamos a misa, si hay danza nos quedamos, vemos que compramos para comer y ya después nos dirigimos a casa, los jóvenes son los que se quedan más tiempo porque van a bailar”, indicó un habitante de Santa Clara.

A la fiesta patronal acuden jóvenes y familias de colonias como San Miguel, Buenos Aires, Las Margaritas, La Floresta e incluso del “El paisaje” debido a que se considera una “miniferia”.

Antojitos mexicanos

En la gran variedad de antojitos mexicanos y gastronomía se puede encontrar fresas con crema, hot cake, hot dog, hamburguesas, tacos y tortas de bistec, pastor, chorizo, tripa, pozole, gorditas, quesadillas, elotes, dorilocos, sopas instantáneas, banderillas, churros rellenos, por mencionar algunas.

Pero también hay juegos de azar en los que puedes ganar cerámica como alcancías, dulces, peluches o simplemente la satisfacción de haber superado un obstáculo.