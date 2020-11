Permanece el semáforo naranja en Guanajuato; exhortan a cero reuniones navideñas

El secretario de Salud Daniel Alberto Díaz anunció que el estado de Guanajuato continúa en semáforo naranja, pero en alerta y con riesgo de caer en rojo ya que en el lapso de una semana hubo más de 1,000 nuevos casos de Covid-19 en la entidad, por lo que exhortó a la gente a que en el mes de diciembre no haya peregrinaciones ni actividades en centros de culto, los que deben estar como máximo al 30% de su capacidad; “no fiestas patronales, no peregrinaciones, no actividades en atrios ni masivas”, enfatizó.

Destacó que Guanajuato actualmente tiene más casos de contagio que la media nacional, pero se muere menos gente, y que para el tema del posible regreso a clases presenciales, se tomará una decisión responsable.

Apoyado por Froylan Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de las MPYMES de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) y Francisco Javier Magos, director de servicios del ISAPEG, destacó que al 26 de noviembre se tienen en la entidad 3,699 casos activo (hace una semana eran 2,333), 62,346 acumulados confirmados, 4,906 casos en investigación y 4,592 defunciones por Covid-19.

Son 17 municipios los que representan el 86 por ciento de los casos acumulados, entre ellos destacan en el orden León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y Silao.

Tasa de letalidad nacional es del 2.4%, Guanajuato se mantiene en las más bajas, pero no se pueden echar las campanas al vuelo, dijo el secretario.

Destacó que el número de personas enfermas por actividad económica representa un 23.36% de empleados, 18.52 en el hogar y estudiantes un 6.66, pero además las personas no se están contagiando en sus centros de trabajo, sino cuando salen a socializar en horas laborales, llevan el virus a casa y lamentablemente alguien que ni siquiera había salido, puede contagiarse.

En cuando al porcentaje de ocupación hospitalaria, se ha incrementado el número de personas hospitalizadas, actualmente representa un 40% de ocupación, y aunque el sector salud ha preparado a sus médicos y hospitales, se consumen muchos recursos de un paciente hospitalizado, por lo que debe evitarse que más pacientes lleguen mediante la prevención, dijo.

Actualmente hay 227 personas internadas en instituciones del estado, 133 en las del IMSS, en el Hospital de Alta Especialidad 5 y en hospitales privados 43 pacientes, pero Guanajuato se mantiene como el estado que más camas con ventilador tienen.

Comentó que de 700 pacientes con infección respiratoria, 400 están confirmados, de los que son hombres el 66% por ciento y 44% mujeres.

Se refirió al comportamiento de la epidemia; “esperemos que con el esfuerzo que realicemos todos los ciudadanos podamos descender el número de casos, y destacó que la tasa de transmisión estatal ha costado un gran esfuerzo llevarla a menos de 1%, para que el semáforo no cambie a rojo, aun cuando llegó a estar en 3% en julio”.

El secretario exhortó a la sociedad a ser solidaria y responsable; “Si no logramos revertir la tendencia, ya que estamos en naranja y casi en rojo, hay un alto riesgo ya que falta la participación de un importante sector de la población”.

Insistieron en que el uso del cubrebocas es obligatorio y por convicción no se pueden usar solamente las caretas o googles, “es preferible que se empañen los lentes a que se contagien las personas”.

Hizo recomendaciones para el mes de Diciembre, entre ellas que los máximos asistentes en lugares abiertos y con sana distancia para los eventos empresariales, sean de un máximo 100 personas y en lugares cerrados y ventilados.

Se refirió a los eventos religiosos y recomendó que no haya peregrinaciones, ni actividades en centros de culto, que estos tengan como máximo un 30% de su capacidad, que no haya fiestas patronales ni peregrinaciones, menos en atrios ni masivas,

Se mantiene la restricción en negocios, como casinos, bares y cantinas con un máximo del 30%, los espacios públicos; alamedas, jardines, parques a un 20%, los balnearios y parques recreativos un 20%, las estéticas, salones de belleza y peluquerías con aforo y previa citas, clubes deportivos, gimnasios, spa y piscinas con aforo con previa cita y un máximo del 20% y con protocolo de seguridad sanitaria.

Destacaron que no hay restricciones de horarios para las actividades económicas, pero si el tomar las medidas preventivas para evitar los contagios.

A una pregunta respecto al número de pacientes, derechohabientes de otras instituciones, atendidos por la Secretaría de Salud, comentó que han sido 926 del IMSS, 258 del ISSSTE., esto es, más de 1,100, sobre todo en municipios como San Luis de La Paz, San Miguel de Allende, Pénjamo, Dolores Hidalgo y León.