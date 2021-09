Pastor Vico expone conferencia magistral a la comunidad universitaria de La Salle Bajío

En el marco del 20° Encuentro de Orientadores 2021, el filósofo y escritor español David Pastor Vico en su conferencia magistral expuso los "Retos, Estrategias y Tendencias de la Orientación Educativa a partir de la pandemia por la Covid-19" dirigido a la comunidad universitaria de La Salle Bajío.

Pastor Vico hizo un análisis desde la perspectiva filosófica abordando temas de ansiedad, depresión y resiliencia ante esta nueva realidad que vivimos a causa de la pandemia por COVID-19, en la que destacó que la confianza es un elemento clave para fortalecer los procesos de la vida y sobre todo el proceso académico de las futuras generaciones que integran nuestra sociedad.

Con la llegada de la pandemia aceleró el proceso que se venía perfilando de las clases en línea y con ello, se vivió la adaptabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, en las cuales, se siguen experimentando estrategias para que los orientadores brinden un acompañamiento integral a los estudiantes del nivel preparatoria.

Durante la conferencia celebrada en el formato híbrido, Pastor Vico contextualizó el tema desde una visión filosófica en donde se ha destacado al individualismo en la formación académica de las personas en el nivel básico hasta el nivel superior y cómo se ha adaptado el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Los griegos no veían una comunidad, sino a ellos mismos como individuos, porque no contemplaban a las mujeres, ni a los niños como parte de una sociedad”, comentó el ponente.

Explicó además, que durante el existencialismo nacido en Francia luego de la segunda guerra mundial, surgió el término “Ética de la Responsabilidad Individual”, el cual, era un modo de relacionarse con los demás en comunidad, que dio pie a que en los años 80´s surgiera la “Posmodernidad” y, que daría paso al análisis de cómo se aprende y cómo se enseña.

“Gracias a esto se viene a romper con los dogmas establecidos años atrás y con ello, se viene la segunda ola del feminismo, la posmodernidad vino a separar la Filosofía de la sociedad y entonces el Individualismo se convierte en el paradigma contemporáneo, y la economía se convierte en el nuevo Dios”; compartió ante los asistentes.

Pastor Vico señaló que, el Individualismo vino a romper con la confianza interpersonal, es decir, las personas en la actualidad no confían en sus vecinos, en el prójimo, por lo tanto, existe la corrupción, poca participación ciudadana, pocos agentes de cambio, pérdida de la empatía, pérdida de habilidades sociales; ya que, a mayor confianza interpersonal, mayor cohesión social.

Consideró que en el ámbito académico, los niños y niñas ya no juegan con otros, se les inhibe con el no corro, no empujo y no grito, entonces en un lugar donde hay mil niños, caben otros mil, porque ya no juegan y no exploran sus habilidades, porque los teníamos en un sistema educativo por competencias, donde resalta el individualismo, porque le decíamos a nuestros hijos, no le pases la tarea a fulanito porque puede sacar mejor calificación que tú, entonces dónde queda la comunidad”, finalizó.