Partido Verde: “Se deben de plantar árboles nuevos en zona del Malecón del Río”

León, Gto.- El presidente del Partido Verde Ecologista de México en el estado, Sergio Contreras, pidió a la administración municipal de León que se atienda con la plantación de nuevos árboles la zona afectada del Río de los Gómez.

Lo anterior comentó luego de la tala de 63 árboles con varias décadas de edad que estaban en la zona, como parte de las obras de ampliación a dos carriles que se realizan en la segunda y tercera etapa de modernización del Malecón del Río.

“Se tiene que plantar árboles nuevos en el lugar que se está impactando, hay que recordar que la misma situación sucedió en el paradero del bulevar Hidalgo, donde se decía que no se podía remediar y que se plantarían nuevos árboles en otro punto de la ciudad, es bueno que se planten 500 nuevos árboles, pero eso no es la remediación de la zona, porque llevar árboles jóvenes fuera de la zona impactada no es remediar el daño donde se está trabajando” indicó el político leonés.

Contreras manifestó que en las nuevas obras se tiene que privilegiar en el proyecto de obra, el no llegar a la tala de los árboles de la zona y si es posible “tienes que tratar de modificar la obra y además se deben de evaluar las remediaciones”.

“En esta obra se informó que existe una remediación (63 árboles nuevos) pero también existe una contradicción porque se informó que hay una extensión (186 árboles extras), y con esto creemos que no hubo una evaluación de impacto ambiental y tenemos que ver cómo fue que las autoridades llegaron a esta remediación”.

Lamentó que desgraciadamente se ha beneficiado una infraestructura sin sustentabilidad, “sin visualizar el problema que a León le está afectando por falta de una verdadera evaluación del impacto ambiental, el desarrollo tiene que darse y es inevitable, pero tiene que ir de la mano con la sustentabilidad que requiere el estado y principalmente León que es una ciudad desértica”.

Asimismo, dijo que se tiene que analizar si los 13 árboles trasplantados y los 249 árboles nuevos que anunció el municipio en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, que serán trasplantados van a ser suficientes para el problema tan grande que tiene la ciudad que es la falta de pulmones, “León tiene hoy una desertificación muy marcada que nos ha llevado históricamente al problema de agua”.

Recordó que las 249 especies que se serán plantadas en bulevar Juan Alonso de Torres en el tramo de Campestre a López Sanabria, sí son apropiadas para la ciudad, pues están dentro de la paleta vegetal y son viables.

Pero explicó que el problema está en los 13 árboles que se quitaron y que fueron trasplantados en la prepa militar de la colonia 10 de mayo, de los cuales la mitad o más corren el riesgo de morir si no existe un cuidado.

“El problema que existe con los trasplantes y que lo dicen los expertos, es que la mayoría de los trasplantes no se dan por más perfectos que sean, existe un éxito del 50% de probabilidad, la mitad de los árboles van a morir, además hay que recordar que los otros 249 árboles que serán sembrados, se encuentran en otra zona que no ha sido la afectada y se tiene que analizar el tamaño y la edad de esas especies, debido a que la edad de los árboles que se están cortando, no son comparables”.

El Gobierno Municipal informó el viernes pasado que se realizaron 13 trasplantes de la especie tulipán majagua en las instalaciones de la Prepa Militarizada ubicada en el bulevar Timoteo Lozano, mientras que 63 de las especies ficus, tulipán, tabachin y fresno, fueron retirados del Malecón del Río.

Añadió la autoridad que con la finalidad de mitigar y compensar la situación ambiental, se forestó el camellón de Juan Alonso de Torres con la colocación de 186 árboles de la especie palo verde y en próximos días se estarán plantando otros 63 árboles más, con lo que se dará cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mediante la “Exención de MIA para la ampliación y rehabilitación de la vialidad existente Malecón del Río de los Gómez de la ciudad de León, Guanajuato” con número 131.1/211/2020.

Para la forestación se informó que se usaron especies palo verde con características de 5 centímetros de diámetro del tronco, bolsa de 60 litros y una altura de entre 2 y 3 metros, además se realizó la preparación del suelo mediante la incorporación de los siguientes compuestos: 50% tierra lama, 25% tezontle blanco y 25% tierra de hoja de encino, esto con la finalidad de contar con suelo apto para la forestación.