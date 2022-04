Participación ciudadana en Guanajuato fue del 9.48% tras revocación de mandato

El estado de Guanajuato reportó una participación ciudadana del 9.48 por ciento, es decir que, 431 mil 052 personas el pasado domingo emitieron su voto a través de las 2 mil 802 casillas instaladas en los 15 Distritos de la entidad.

Así lo informó el Vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso quien reportó una contabilización de las actas del 100 por ciento.

En sesión el funcionario federal sostuvo que los 4 millones 545 mil 520 guanajuatenses que integran la Lista Nominal Electoral del estado de Guanajuato, los votantes que pidieron la no continuidad en la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, fueron 40 mil 467, mientras que 8 mil 457 representaron votos nulos.

Con lo anterior, dijo se dio por finalizado el conteo de las actas en Guanajuato, proceso que de manera general concluyó a la medianoche.

De igual forma precisó que en el país se ha reportado un 99.53 por ciento de las actas computados, con una participación del 17.7 por ciento por medio de los 300 distritos electorales en el país.

Asimismo, subrayó que los Distritos en municipios con concabecera en Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Uriangato, Irapuato y León fueron de las regiones en donde se obtuvo la mayor participación de electores.

Ejemplificó que con 60 mil y 90 mil votos Irapuato y León respectivamente emitieron su voto por la continuidad de AMLO.

Se presentaron 18 quejas





En tanto, Juarez Jasso detalló que el proceso democrático arrojó un total de 18 quejas recibidas, por presuntas irregularidades por publicación y/o promoción de la revocación de mandato.

En ese tenor 15 de ellas fueron desechadas por falta de elementos, mientras que el resto continúan en curso; agregó que las quejas presentadas en su mayoría fueron señaladas por el Partido Acción Nacional en contra de integrantes del partido de Morena y cuatro más interpuestas por ciudadanos.

INE satisfecho de su labor

Jaime Juaréz se dio satisfecho del trabajo del Instituto en el proceso democrático, en el cual afirmó quedó de manifiesto el trabajo del órgano electoral en el desarrollo del proceso, del cual dijo se reporta saldo blanco.

Sin embargo sostuvo que la baja participación obedece no a una falta de trabajo del INE, sino a un tema político de cada ciudadano, ya que afirmó que la gente no salió a votar "porque no quiso, la postura es política, hay ciudadanos que estuvieron afuera de la casilla y dice, nada más vine a ver, pero no quiero votar, es una postura política. Hubo suficiente información y voto quien quiso votar y así que no hay pretextos en términos de que no habría la suficiente información a disposición de toda la ciudadania".

"Hay un dato que si brinca, pudimos ver en la mayoría de las casillas a gente mayor, de la mediana y la tercera edad, jóvenes casi no, ese es un dato que brinca y que habrá que analizarlo con toda calma y responsabilidad para ver porqué la gente joven no fue a votar. Se puede presumir que la gente mayor por que recibe apoyo, no lo sé, por que los condicionan, no podríamos saber más que con las declaraciones de la misma ciudadanía, pero habrá que poner atención para que los jóvenes voten, y no sólo para el INE, sino también para los partidos políticos, organizaciones públicas que pretenden llamar la atención de la juventud, porque representan el 30 por ciento del padrón electoral", concluyó.