Panteones de Guanajuato, a punto de saturación

CELAYA, Gto. (OEM-Informex). Nadie se imaginó que Guanajuato terminaría el 2020 con 12 mil 956 personas fallecidas reconocidas oficialmente: cinco mil 685 personas muertas por Covid-19, cuatro mil 490 por homicidio doloso y dos mil 781 por homicidio culposo. A esas cifras habría que sumarles las de personas que perdieron la vida por enfermedad o por causas naturales en sus casas. Nadie previó ese escenario y nadie tampoco imaginó que los panteones municipales verían reducida su vida útil por tal cantidad de decesos.

En Guanajuato, el promedio de ocupación de los panteones municipales hasta inicios de 2020 era de 75% y esto les permitía tener una vida útil de alrededor de 10 años; no obstante, a principios de 2021, hay panteones que están al 90% de su capacidad y muchos han adelantado sus proyectos de ampliación de espacios para sepulcro y otros, incluso, están dejando de lado las tumbas y están construyendo muros de gavetas para aprovechar más los espacios que aún cuentan los camposantos.

Celaya ampliará su antiguo panteón

Los siete panteones municipales en Celaya, dos ubicados en la zona urbana y cinco en comunidades rurales, cuentan hasta el momento con espacio suficiente; sin embargo, derivado del crecimiento de muertes por contagios del Covid-19, muertes naturales e incluso por las muertes dolosas, se ha programado la ampliación de varios de estos camposantos.

En el caso de Celaya, el Panteón Sur ha sido acondicionado para ser éste el que reciba a las personas fallecidas por Covid-19, con todas las medidas que marca la Secretaría de Salud de Guanajuato.

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, José Álvaro Rivas Rangel, explicó que los entierros en este panteón se realizan sin presencia de personas, y sólo con la asistencia de especialistas de la funeraria que acude protegido.

En cuanto a los espacios, detalló que el panteón municipal norte, o lo que se llama el antiguo camposanto, ya no cuenta con espacios, y únicamente se ofrece el servicio para quienes cuentan con perpetuidad.

Por ello, en este camposanto se llevará a cabo un proyecto de construcción de una serie de nicho para cenizas y a mediados de año estará disponible el recinto que contará con 500 nuevos espacios, tomando en cuenta que en la Ley de Ingresos ya está considerado el cobro por este tipo de servicio.

En el panteón municipal sur, también de la zona urbana, cuenta con 45 gavetas murales y también para quienes cuenten con perpetuidad. “Está cerca de llenarse, pero hay gente que tiene espacios catalogados como con perpetuidad, y los reutilizan. No todos los fallecidos van ocupando una nueva gaveta todos los días; es decir, no es proporcional de cuantos fallecen contra cuantas gavetas van a utilizar”.

Irapuato, al 85% de su capacidad

El Panteón Municipal de Irapuato tiene una ocupación de 85 % en cuanto a la superficie total y todavía tiene espacio para seguir albergando cadáveres durante nueve años más, informó Mario Ayala Cornejo, encargado de administrar el recinto.

Señaló que debido a que el espacio con el que cuenta el cementerio tiene una vida útil de casi 10 años, actualmente no existe un proyecto para la ampliación del recinto, pues hay espacio suficiente para satisfacer la demanda de inhumaciones.

No obstante, señaló que en el panteón municipal sur está en proceso la ampliación para 240 nuevas gavetas y que a mediados de año ya estarán listas.

“Con las 240 nuevas gavetas cerramos la administración sin problema de espacios en los panteones; pero todavía habrá espacios durante la próxima administración”.

Además, Mario Ayala Cornejo dijo que en donde además se cuenta con un proyecto para ampliar el número de sepulcros es en el panteón de la comunidad Aldama, donde incluso las autoridades municipales realizaron la compra de un terreno con el que se contará con más gavetas y se garantiza el servicio de inhumación por 10 años más.

León cada año amplía sus panteones

En los panteones municipales de León aún hay suficiente espacio, afirmó José Martín Valdez Silva, director de atención contra riesgos sanitarios de la dirección de Salud, quien expuso que este municipio cada año hace una ampliación de sus panteones.

En León hay ocho panteones públicos, dos urbanos y seis rurales, así como uno recién construido en la comunidad de Duarte.

Valdez Silva explicó que a pesar del alto número de defunciones por la pandemia de Covid-19 y otras causas, como homicidios, accidentes, enfermedades generales y por la edad, en los panteones públicos solicitan diariamente un promedio de inhumaciones de 10 a 16 servicios, en la zona urbana; n el área rural "es más esporádico, esto se debe a que se hace la recomendación de cremar los cuerpos", señala el director.

Concretamente, en casos de Covid-19, en los cementerios municipales el promedio de inhumaciones diarias es de tres servicios.

“Nosotros no recibimos ningún ataúd sino llega completamente emplayado y solamente dejamos entrar 20 personas, naturalmente que no tengan hipertensión, que no sean diabéticas, que no sean de la tercera edad; es obligatorio el uso del cubrebocas, gel antibacterial” mencionó el José Martín Valdez Silva.

El funcionario leonés mencionó que cada año la administración destina de dos a tres millones de pesos para la construcción de nuevas gavetas.

"El año pasado se construyeron 300 gavetas y con esto se asegura dar el servicio requerido por las personas, para el 2021". Además, dijo, hay presupuesto destinado para aumentar espacios en este año.

San Miguel de Allende, sin espacio para enterrar

Morirse en San Miguel de Allende, independientemente del costo que eso representa, también existe el problema de que ya no hay lugares para ser enterrado en panteones municipales; las gavetas son la opción de ahora.

El director de Servicios Públicos y Calidad de Vida de San Miguel de Allende, Rubén González, platicó que los espacios en los panteones de la mancha urbana ya se han terminado, o sea que los entierros que a la fecha se siguen realizando en estos lugares son porque un familiar del difunto tenía apartando el lugar.

En total San Miguel de Allende cuenta con 11 panteones, ocho municipales, dos en mancha urbana y seis en zona rural, así como uno que es parte del Monasterio Benedictino, uno más privado y el campo santo histórico del Barrio de San Juan de Dios.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida, el Panteón de Nuestra Señora de Guadalupe ya se encuentra al 100% de espacios ocupados, mientras que Luz Eterna, tiene una ocupación del 90% quedando sólo espacios en gavetas.

En tanto, en los panteones ubicados en la zona rural se encuentra el Panteón de los Rodríguez al 95% y sólo con espacios en gaveta, en Santas Marías ya se ha llegado al 90%, mientras que el Panteón de Jalpa ya no cuenta con espacios nuevos; Cruz del Palmar ha llegado al 70%, San José de los Allendes al 20%, Galvanes el 30%, Panteón del Monasterio Benedictino en Atotonilco se encuentra al 50%.

"A más tardar en un año o dos, se tendrá que gestionar, la compra de un nuevo terreno o usar uno de los terrenos que ya tiene el municipio, para poder contar con un nuevo panteón municipal, sobre todo en mancha urbana debido a que los que ya tenemos ya están ocupados al 100%”, explicó Rubén González.

Salamanca hace uso de su nuevo panteón

La capacidad para inhumar cuerpos en los panteones públicos y privados del municipio es suficiente, aun con el incremento exponencial de muertes por Covid-19 y homicidios dolosos.

Y es que en Salamanca se tiene una capacidad de hasta 10 mil espaciosos en piso y en gavetas.

El director de Servicios Públicos Municipales, David Pérez Alvarado, informó con la creación del nuevo panteón se tiene una capacidad total de hasta 10 mil espacios.

Guanajuato capital construirá más gavetas y espacios para tumbas

Guanajuato capital fue el único municipio del país que construyó una fosa para ahí destinar a los cuerpos fallecidos por Covid-19; sin embargo, hasta ahora no se ha usado, a pesar de que 6 de cada 10 decesos que ocurrieron en el municipio fueron por un caso de coronavirus.

Marco Antonio Figueroa Sierra, director de Servicios Públicos Municipales, informó que durante la pandemia a diario se construyen al menos cuatro gavetas, ante la demanda por la emergencia sanitaria y otros motivos de muerte.

En 2020, el Gobierno Capitalino realizó la construcción de al menos 300 espacios mortuorios más, de acuerdo con el funcionario municipal.

Sin embargo, el jueves 21 de enero se dio a conocer porparte del alcalde Alejandro Navarro Saldaña la construcción de 100 gavetas en el panteón de La Luz y 100 tumbas de privilegio en el cementerio de Santa Teresa.

Acámbaro, Villagrán y Cortazar, con panteones saturados

El municipio de Cortazar cueta con suficiente terreno para seguir ampliando el servicio de gavetas y tumbas; sin embargo, Villagrán es la excepción, ya que su cementerio municipal, luego de unos 60 años de vida, se ha saturado; actualmente son pocas las inhumaciones y algunas se canalizan al panteón de San Salvador Torrecillas.

Sin embargo, con la adquisición de dos hectáreas de terreno, de las que parte de ellas ya tienen acceso pavimentado y gavetas construidas a nivel de suelo, esto se resolverá en breve, una vez que se comiencen a levantar los muros perimetrales del predio en la salida a Suchitlán, en el municipio de Villagrán.

Por su parte, Juan Martín Aboytes Torres, director de Servicios Municipales de Cortazar, informó que el panteón municipal nuevo serán construidas 200 gavetas murales y 249 más en el panteón viejo, que data de 1814, el cual todavía tiene una reserva de terreno de 6 hectáreas en la comunidad La Huerta.

En tanto, en Acámbaro Pese a que han incrementado los decesos durante los últimos meses por la pandemia covid-19, los panteones municipales no están saturados, ni ha sido necesario abrir espacios nuevos.

Actualmente se cuenta con 13 mil 400 espacios disponibles en los 14 panteones municipales, además de las inhumaciones que se están realizando en el panteón de la cabecera municipal y de comunidades. (Con información de Mauricio Martínez y Monserrat Caudillo/El Sol de Irapuato; Alejandra Ramos/El Sol de León/ Vicente Ruiz, Ana Medina, Nayely Martínez, José Ortiz, Jorge Carmona/ El Sol del Bajío).