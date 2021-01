Cierran definitivamente 25 negocios del Centro Histórico

León, Gto.- Debido a la pandemia, a lo largo de diez, en el Centro Histórico de León 25 negocios ya no volvieron a abrir, informó Antonio de la Rosa, representante de los comerciantes asociados de esta zona y afirmó que ha faltado comunicación con las autoridades para trabajar a través de medidas consensuadas, aún cuando sus representados están en la disposición de un paro temporal para ayudar a contener los contagios de coronavirus. “Siempre y cuando se haga de manera ordenada y general”.

“Nosotros como empresarios hemos colaborado con nuestras autoridades, el año pasado cerramos varios meses y muchos negocios ya no regresaron podemos ver que de los 300 establecimientos comerciales asentados en el Centro Histórico, 25 de ellos ya no soportaron y ya no levantaron sus cortinas”.

Entre los negocios tradicionales que cerraron definitivamente se encuentra Telas Parisina que se ubicaba en las calles Belisario Domínguez y Justo Sierra. Ahí las cortinas están cerradas y con una lona que anuncia la renta del lugar; y así hay locales en el Pasaje Catedral y en la calle Francisco Madero.

Ahora “nuestras autoridades vuelven a insistir en poner las vallas metálicas en el acceso a la Zona Peatonal, pero no se debe de confundir a las personas, la Zona Peatonal pertenece al Centro Histórico; las autoridades piensan que ya con eso están trabajando y controlando la pandemia”,

Señaló que “ya es muy trillado el señalar que a diario se puede ver a las personas desbordadas en plazas comerciales, tianguis, calles aledañas al centro histórico, y la decisión de cerrar la zona peatonal y afectar a solo 300 empresarios locales no va a terminar con el problema, es necesario y es necesario que negocios del centro histórico cierren por una o dos semana que se haga, pero en forma ordenada y general, para obtener los resultados deseados”.

“Pedimos como asociación y empresarios de la zona, que las vallas metálicas impuestas sean retiradas y que mejor se piense en acciones de apoyo, con esta situación nos invaden los impuestos, las rentas, pago de luz, agua, sueldos de donde vamos a sacar, si durante los días que nos permitieron abrir se movió algo pero no sacamos los gastos”.

El llamado a la ciudadanía es “seguimos abiertos en el Centro Histórico y trabajando solo les pedimos a los visitantes acuda solo la persona a realizar las compras, que hagan uso del cubrebocas, del gel y evitar socializar en el lugar para reducir el número de contagios”, concluyó.