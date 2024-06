Panistas visualizan más diálogo con Sheinbaum en su mandato

León, Gto.- Román Cifuentes, diputado federal panista por Guanajuato, declaró que el pueblo de México espera que la presidenta electa Claudia Sheinbaum mantenga el diálogo y el consenso para evitar que se pierda la estabilidad financiera.

“Sí vemos una intención de más diálogo por parte de Claudia Sheinbaum. En ella tiene que prevalecer el diálogo y el consenso, independientemente de las mayorías. Lo primero es el diálogo y los acuerdos antes que avasallar, de imponer y atropellar. Aquí por mucha mayoría que tengan deben de mantenerse los acuerdos”, dijo Cifuentes Negrete.

Local Partido Verde Guanajuato presenta su Informe de Resultados 2024

Lo anterior destacó luego de las presiones que ha sufrido por parte del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien desea que en septiembre se lleve a cabo el Plan C de su administración que implica la elección de jueces y magistrados a través del voto para llegar al Poder Judicial, acto que ha desestabilizado al peso y los mercados en una semana.

“La presidenta electa Claudia Sheinbaum va a tener que navegar con estos problemas, con el protagonismo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y una gran parte de los seguidores de su partido, quienes no van a querer soltar el poder y no les importa la estabilidad financiera, no les importa el problema de los mercados, no les importa que a nivel América latina y en el mundo los gobiernos autoritarios ya no tienen cabida, pero ellos quieren mandar esa señal”, señaló.

El Síndico electo para el próximo ayuntamiento de León agregó que se espera que exista la prudencia y el temple en la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y que sepa mantener una distancia con el actual gobierno.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Sostiene Libia García que no habrá distingos en su forma de gobernar

“Esperamos que entienda la responsabilidad con respecto a lo que es la conducción de un gobierno, el actual que está concluyendo del presidente Andrés Manuel López Obrador se distanció de gobiernos tradicionalmente amigos en el extranjero, se distanció de gobiernos como Ecuador, Perú, Estados Unidos, y se distinguió por mantener una posición intervencionista en conflictos de otros países, y eso ya tiene que quedar atrás”, concluyó el Síndico electo.