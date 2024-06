Libia García es la primera gobernadora electa de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato entregó la constancia de mayoría a Libia García Muñoz Ledo, acreditando su triunfo en las elecciones de 2024 por la gubernatura con un total de votos de un millón 393 mil 801 sumando los votos de la coalición PAN, PRI y PRD.

Local La coalición PAN, PRI y PRD ganó Silao con Melanie Murillo

En sesión especial del órgano electoral, se realizaron los cómputos de elección del pasado dos de junio, donde se compartieron los resultados finales del escrutinio y cómputo de los votos de la elección a la gubernatura en los 22 distritos locales y el voto en el extranjero.

La coalición de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo obtuvo un total de un millón 117 mil 103 votos, es decir, una diferencia de 276 mil 698 votos entre el primer lugar y el segundo.

La candidatura de Movimiento Ciudadano obtuvo 153 mil 679, además se registraron 58 mil 916 votos nulos, así como mil 131 votos a candidaturas no registradas, dando un total de la votación de dos millones 721 mil 630 sufragios.

Durante el proceso de cómputo, se reconoció que hubo errores en el cómputo de las actas, principalmente, donde no se incluyeron los votos nulos y los de candidaturas no registradas, a lo que la consejera Beatriz Tovar Guerrero, sostuvo que es una situación que no debería ocurrir, sin embargo, las largas jornadas de trabajo del personal en los distritos pudieron generar esos errores, pues las votaciones a la gubernatura fueron las últimas en capturarse.

Durante la entrega de su constancia de mayoría, la gobernadora electa estuvo acompañada de su familia, así como del dirigente nacional del PAN Marko Cortés, el dirigente estatal de Acción Nacional Eduardo López Mares. También estuvieron alcaldes y alcaldesas electas del PAN, así como diputados locales electos.

En la sesión especial, los consejeros electorales resaltaron la importancia de este día, pues se trató de una contienda por la gobernatura de puras mujeres, además de que hoy Guanajuato cuenta con la primera gobernadora electa en 200 años de historia del estado.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Terminan cómputos de la elección presidencial en Guanajuato

Libia García estará tomando protesta a cargo el próximo 26 de septiembre de 2024, un día después de que tomen protesta a cargo los diputados de la Legislatura número 66.