Panistas piden un cambio total en la estrategia de seguridad

León Gto.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en León, exige un cambio total de estrategia en materia de seguridad, para disminuir los índices delictivos, así lo declaró el diputado federal del PAN, Jorge Espadas.

Local Refuerzan estrategia social con tarjeta Guanajuato Contigo Sí

Lo anterior luego de lo sucedido en Chihuahua, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos “El Gallo” y Joaquín César Mora Salazar “El Morita” y el guía de turistas Pedro Eliodorio Palma, los cuales fueron privados de sus vidas el pasado martes en el tempo de la comunidad Cerocahui, municipio de Urique, en la sierra de Chihuahua.

“Fue tema de agenda política en la comisión permanente del miércoles se debatió por todos los grupos parlamentarios y obviamente reprobaron la estrategia de inseguridad de abrazos insistimos en que se tiene que cambiar de estrategia totalmente se tiene que cambiar de estrategia y en eso al final de cuentas senadores y diputados de Morena tuvieron que aceptar que la estrategia no está funcionando”, mencionó el diputado federal.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Aseguró que se cuenta con un gran avance en las Fiscalías locales en el combate la delincuencia, pero que es necesario fortalecer la capacidad de la Fiscalía, ya que urge un replanteamiento de la estrategia, para fortalecer las capacidades en investigación del Ministerio Público Federal y regresar el recurso a las policías municipales del FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad).

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Los delincuentes siguen avanzando porque no hay quien los detenga, si en Guanajuato el número de carpetas de investigación se oficializa, va a ser un número muy importante; en contraste con el país, no hay persecución del delito necesitamos que ojalá y la fortaleza de la Fiscalía del Estado, la Federal tuviera la mitad. Pero en eso estamos apostando nosotros en apoyar al Presidente de la República y apoyar al Fiscal de la República con recursos, para que investigue, persiga los delitos y su función, así como los delitos que le corresponden a él y los más graves ahorita es la delincuencia organizada y hay que perseguirlos, hoy no lo hacen”, indicó Jorge Espadas.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Urge regresar el recurso a las Policías Municipales del FORTASEG, pero ni siquiera como estaban, sino mucho más fortalecido, son recursos de las leonesas y leoneses, de los guanajuatenses, entonces que nos regresen un poquito de nuestros impuestos para trabajar nosotros”, añadió.

También mencionó que es importante que las Fuerzas del Estado entren en temas federales, ya que aseguró que cuando se les ha permitido tocar estos temas federales, los índices caen y puso como ejemplo el robo de transporte.