Panistas alzan la voz y se quejan por presupuesto federal para Guanajuato

León, Guanajuato.- Líderes panistas en el estado de Guanajuato alzan la voz por la reducción al presupuesto del 2021 para el estado y recomienda al gobierno federal deje sus obras “faraónicas” y re direccione lo planteado a lo importante.

Este jueves por la mañana en reunión virtual el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Román Cifuentes Negrete, Éctor Jaime Ramírez Barba diputado local, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y el Senador José Erandi Bermúdez Méndez.

Este paquete que hoy se presenta además de injusto e inequitativo por lo que corresponde en la distribución de recursos al estado (Guanajuato), nos sigue presentando un presupuesto que no genera certezas para la recuperación económica; no genera esquemas de atención con la prioridad que hoy merece la problemática que hoy tenemos de salud; no fortalece en lo más mínimo la participación de recursos a los estados y a los municipios.

Señaló el dirigente estatal del “PAN”, es un presupuesto que revive los errores del año 2020, ineficiente que solo atiende las prioridades y caprichos del régimen federal y no direccionado a reactivar sectores económicos-productivos y garantizar empleos.

“… de la propuesta que se está realizando, se estima que en una primera vista la afectación en recursos al estado de Guanajuato, estaría por arriba de los 3 mil 500 millones de pesos, es injusto cuando son más las necesidades; dentro de este contexto de emergencia económica; rechazo total y pedir que se tomen en cuenta la prioridades de pueblo del México en materia de salud de la pandemia; esta crisis económica que tenemos en todo el país”, agregó el dirigente estatal del PAN.

Obras faraónicas dice Éctor Jaime Ramírez Barba

Éctor Jaime Ramírez Barba diputado en el Congreso del Estado, refirió en su intervención presencial en la rueda de prensa que el paquete fiscal no realiza un esfuerzo por mantener el equilibrio en la materia y las finanzas públicas sanas.

“… y solicita un fondo de endeudamiento por 700 mil millones de pesos; insiste en rescatar la debacle financiera de PEMEX destinando 22 mil millones de pesos para la deuda interna y hasta 1 mil millones de dólares para la deuda externa, también a la CFE donde propone recursos hasta más de 10 mil millones de pesos para deuda interna y hasta 500 millones de para deuda externa

El diputado en el Congreso de Guanajuato agregó que el seguir apostando por la recuperación de PEMEX pone en riesgo la calificación de la deuda soberana, además de las participaciones que van a los estados y municipios caen 6 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior, quitándoles más de 30 mil millones de pesos.

“… la propuesta del PAN, es en este debate que tendremos en el Congreso priorizar el equilibrio fiscal y finanzas públicas sanas sin contratar más deuda estimando de forma responsable los ingresos públicos congruentes con la producción y precio del petróleo, tipo de cambio y crecimiento económico de los municipios y estados que es donde se detona la economía”, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Insistió que de casi 30 mil millones de pesos de obras “faraónicas” del presidente de la República, apenas mil millones de pesos se estarán destinando de apoyo a la microindustria y pedir más impuestos a los que ya paga impuestos.

La propuesta de la bancada blanquiazul y discusión del paquete fiscal es proponer a los mexicanos se bajen los impuestos para reactivar la economía, que se exente sobre el impuesto de la renta a los que menos ganan, reducir el impuesto gradualmente a las empresas del 30 al 25%, incentivar la inversión de las empresas, disminución del Iva del 16 al 10% en todo el país y eliminar el impuesto de producción y servicio de las gasolinas, entre otra.

Fortaseg no recibe nada

El Senador de la República José Erandi Bermúdez Méndez recalcó en el tema del Fortaseg, donde el año pasado 2019 tenía 3 mil millones y para este 2021 su figuración en el ejercicio fiscal es de cero pesos.

“El tema del Fortaseg ; va destinado única y exclusivamente a los municipios para fortalecer la seguridad pública municipal, Policía de proximidad, pago de sueldos y para pago de combustibles, hoy como tenemos un problema grave en el tema de la inseguridad en todo el país se está dejando de lado a las policías municipales”, explicó Erandi Bermúdez.

Por parte del Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para pago de derechos y aprovechamientos, solo tiene 956 mil de pesos millones de pesos.

“... el presidente de la República, claro qué quiere meter en dilema a los presidentes municipales y a los gobernadores con esta reducción; podamos recuperar algo es complicado”, indicó el Senador Erandi Bermúdez.