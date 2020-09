Sorprende a personal médico el no uso de cubrebocas en Villas de San Juan

En Villas de San Juan, una buena parte de la población se comporta como si no perteneciera al municipio de León, donde es obligatorio el uso del cubrebocas. Pero en esta zona de 35 mil habitantes, portar la mascarilla no es generalizado; son los menos quienes se ponen. Las mismas autoridades de la Jurisdicción Sanitaria VII lo reconocen.

En esta parte de la ciudad “es muy evidente; ya nos dimos cuenta”, afirman Tracy Villanueva, jefa de Epidemiología y Alejandra López, directora de Sector.

Les sorprende lo que encuentran en Villas San Juan porque durante cinco meses, ahí no ha habido operativo Anticovid-19. Desde que inició la emergencia sanitaria, el bulevar Constelaciones que corre desde La Luz hasta Olímpica no ha dejado de ser el punto de encuentro de miles de personas, pues es una gran zona comercial a donde asisten vecinos de colonias aledañas.

El argumento para que la Jurisdicción Sanitaria no visitará antes Villas de San Juan es que “no estaba en el top cinco de las colonias más afectadas”.

Fue hasta este jueves que acudió personal de la dependencia. Ubicados, sin sana distancia y algunos hasta sin cubrebocas, en el camellón del bulevar Guanajuato y Constelaciones, inflan globos y se preparan para realizar una caravana de vehículos oficiales para perifonear.

Entre los organizadores se encuentra alguien disfrazado de muerte, con un traje mal puesto y cuyo portador echa relajo mientras espera subir a una camioneta para “asustar” a la gente.

Pero la verdad, es que quienes los ven, voltean y continúan su camino. A nadie le interesa qué hace toda esa gente ahí.

Una señora adulta mayor pasa con su carrito para el mandado. Se percata que no trae cubrebocas… “ay, no me van a dejar pasar a Bodega Aurrerá”, exclama. Se acerca al personal de la Jurisdicción para pedir un cubrebocas… pero no traen...

A Villas de San Juan llegaron cuando los insumos se acabaron. A unas cinco señoras, presidentas de colonias les dan un kit con cubrebocas, gel y folletos.

Mientras las doctoras Tracy y Alejandra atienden a los muy pocos medios de comunicación que asisten, pasan tres jovencitos sin cubrebocas; uno de ellos grita “yo tengo rotavirus”. Es la muestra de la indiferencia y de la forma chusca con que en esta zona se toma la pandemia por Covid-19.

En Villas de San Juan hay 116 personas contagiadas en este momento y han muerto cuatro. Con esos números, ocupa el noveno lugar por colonias por casos de coronavirus.

En el camellón se colocó un letrero que alerta “Está entrando a una zona de alto riesgo”... pero no, no está entrando; ya está dentro de un área altamente riesgosa.