Padres de familia temen que programa piloto de regreso a clases sea contraproducente

Padres de familia temen que el programa piloto para el regreso a clases sea contraproducente en esta etapa de la pandemia cuando aún no se ha vacuna el grueso de la población.

Ricardo N. y Diana N. padecieron Covid-19, por lo que decidieron que su hija de 8 años no asistirá a la escuela, hasta que la pandemia no sea controlada.

Él comentó que aunque el programa piloto es opcional, representan un riesgo moral sobre todo para la gente que viaja en el transporte público porque no se respeta la sana distancia.

“Si los niños van en coche están seguros porque tienen contacto con el maestro, pero no sabemos si los otros niños y sus papás tienen la misma responsabilidad”.

A pesar de que en la escuela se guarden todas las medidas preventivas posibles, consideran que puede haber más contagios y que sólo es cuestión de tiempo.

“En mi colonia los vecinos festejaron el Día del Niño y no dije nada por no enemistarme con ellos, pero mi hija sabe del riesgo que tiene, no le ocultamos nada, desde que comenzó la pandemia no se ha juntado con ningún niño, por ese motivo y aunque llegamos cansados, preferimos jugar con ella”.

El virus está controlado, pero no está erradicado porque las estadísticas lo indican y ahora surgen las cepas en el mundo cuando surge el programa piloto.

“La gente no se ha enterado o no lo quiere ver o creer. Desde el inicio de la pandemia la gente no cría, incluso mis papás no querían vacunarse aun cuando mi papá es hipertenso y tiene marcapasos”, lamentó.

El entrevistado considera que puede ocurrir lo mismo que pasó con India, al bajar la guardia, lo que no se puede permitir.

“El gobierno debe tomar en cuenta a la gente que usa el transporte público y si ahorita hay mucha gente en la calle, en cuanto arranque el programa piloto de regreso a clases esto se va a triplicar”, finalizó.