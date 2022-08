Organización del FIG no es un cálculo ranchero: Jorge Jiménez Lona

Luego de que la regidora de Morena en el Ayuntamiento de León Erika Rocha, criticará el costo al Festival Internacional del Globo que se realizará en noviembre del 2022 a 230 pesos por persona, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que la organización de estos eventos no son “cálculos rancheros”.

“Organizar un evento de esta naturaleza no nada más es un cálculo ranchero, implica un gasto, una inversión, toda la aportación, los permisos, la renta, los espacios los absorbe el organizador del evento”, dijo.

La regidora de Morena aseguró que el evento se estaba organizando con recurso y en espacio público, por lo que cuestionó si habrá descuento para personas de escasos recursos pudieran entrar a ver el espectáculo de sobrevuelo de globos.

El secretario del Ayuntamiento comentó que la renta del Parque Metropolitano para realizar el evento es de 8 millones 376 mil pesos, además de que el organizador le paga al municipio los servicios extraordinarios que se generar por parte de Protección Civil, Policía Vial, Seguridad Pública y SIAP, por mencionar algunos.

Por su parte, la presidente municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que no se pueden sacar tan fácilmente los costos de un evento “y eso lo digo con mucho respeto para la regidora”, y explicó que no sólo se checa cuáles son los ingresos, sino también los gastos que se generan al realizar un evento de esta magnitud, y agregó “nosotros no estamos para organizar ese tipo de eventos”.

“Lejos de especular que se pida la información y que se revise, pero de manera integral con ojos técnicos (…) Ha sido muy común dar cifras que es fácil evidenciar que son erróneas y nada más se crea una percepción equivocada ante la ciudadanía y puede ser con dolo o sin dolo pero al final es mentirle a la ciudadanía”, dijo.

Añadió que en este tipo de eventos quien más debe ganar es la ciudad, pues el dinero se deja en los hoteles, restaurantes y los comerciantes que venden en la temporada donde llegan millones de personas a la ciudad.